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01 ноября, 2022
 
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Илон Маск на Хэллоуин снялся в костюме супергероя в компании матери. Фото

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Маск арендовал для празднования Хэллоуина замок Бран возле города Брашон, который называют замком Дракулы
Маск арендовал для празднования Хэллоуина замок Бран возле города Брашон, который называют замком Дракулы
Фото: Elon Musk / Twitter

Американский предприниматель Илон Маск 1 ноября в Twitter разместил фото, на котором запечатлен в маскарадном наряде во время празднования Хэллоуина.

Он позирует в кадре в компании двух женщин, одна из которых – его мать. Кем является вторая, Маск не уточнил.

"Хэллоуин с моей мамой",  подписал фото бизнесмен.

Маск выбрал для вечеринки костюм супергероя.

Контекст:

Хэллоуин традиционно отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября в США и странах Западной Европы, а в последнее время – во всей Европе и в Украине.

31 октября румынские СМИ сообщили, что Маск арендовал для празднования Хэллоуина замок Бран возле города Брашон, который называют замком Дракулы.

Теги: Илон Маск, Хэллоуин
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