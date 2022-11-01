Илон Маск на Хэллоуин снялся в костюме супергероя в компании матери. Фото

Он позирует в кадре в компании двух женщин, одна из которых – его мать. Кем является вторая, Маск не уточнил.
"Хэллоуин с моей мамой", – подписал фото бизнесмен.
Маск выбрал для вечеринки костюм супергероя.
Halloween with my Mom pic.twitter.com/xOAgNeeiNN— Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022
Хэллоуин традиционно отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября в США и странах Западной Европы, а в последнее время – во всей Европе и в Украине.
31 октября румынские СМИ сообщили, что Маск арендовал для празднования Хэллоуина замок Бран возле города Брашон, который называют замком Дракулы.