Илон Маск на Хэллоуин снялся в костюме супергероя в компании матери. Фото

Он позирует в кадре в компании двух женщин, одна из которых – его мать. Кем является вторая, Маск не уточнил.

"Хэллоуин с моей мамой", – подписал фото бизнесмен.

Маск выбрал для вечеринки костюм супергероя.

Контекст:

Хэллоуин традиционно отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября в США и странах Западной Европы, а в последнее время – во всей Европе и в Украине.

31 октября румынские СМИ сообщили, что Маск арендовал для празднования Хэллоуина замок Бран возле города Брашон, который называют замком Дракулы.