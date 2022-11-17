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17 ноября, 2022
 
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"Здесь есть жизнь". Каминская поела устрицы в Харькове и дала ответ хейтерам

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Слава гостит у друзей в Харькове
Слава гостит у друзей в Харькове
Фото: babaslavka / Instagram

Украинская певица Слава Каминская сейчас гостит у друзей в Харькове. И уже навлекла на себя возмущение подписчиков, выложив 17 ноября у себя в Instagram фото своего ужина – блюда с устрицами.

"Вы нормальный человек? Мне так жаль, столько ходить на концерты. Вы просто плохой человек", – отреагировала на сторис с устриацами подписчица Славы в Insta stories.

"Я в Харькове, малыха. И да, здесь есть жизнь", – ответила Каминская.

Скриншот: babaslavka / Instagram
Скриншот: babaslavka / Instagram

Контекст:

Каминская родилась 16 июля 1984 года в Одессе. Она бывшая участница украинской группы "НеАнгелы", которая была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Каминская выступала в дуэте с певицей Викой (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одни из самых известных композиций коллектива – "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман". 4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица.

У артистки двое детей от бывшего мужа, пластического хирурга Эдгара Каминского: Лаура (2015) и Леонард (2014). Брак Каминских продолжался с 2014-го по 2019 год.

После нападения РФ на Украину Каминская эвакуировалась в Нидерланды с детьми и мамой. 8 августа Каминская сообщила, что вернулась в Киев, а уже 19 августа опубликовала в Instagram пост, в котором указала, что находится в Нидерландах.

В сентябре певица призналась, что ее возлюбленный "находится в Украине и помогает приближать победу над оккупантами".

Теги: Украина, Харьков, шоу-бизнес, война России против Украины, Слава Каминская
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