"Здесь есть жизнь". Каминская поела устрицы в Харькове и дала ответ хейтерам

"Вы нормальный человек? Мне так жаль, столько ходить на концерты. Вы просто плохой человек", – отреагировала на сторис с устриацами подписчица Славы в Insta stories.

"Я в Харькове, малыха. И да, здесь есть жизнь", – ответила Каминская.