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12 ноября, 2022
 
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"Непокоренный и стойкий". Слава Каминская обратилась к разрушенному Харькову

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Слава Каминская только вернулась в Украину из Нидерландов и сразу же поехала в Харьков
Слава Каминская только вернулась в Украину из Нидерландов и сразу же поехала в Харьков
Фото: babaslavka / Instagram

Украинская певица Слава Каминская 11 ноября приехала в Харьков и прогулялась по любимым местам. Своими впечатлениями от города звезда поделилась в своем Instagram.

"Сегодня я посетила город Харьков. Город людей, которых я люблю. Город настоящих и искренних. Город, куда я снова и снова возвращалась с концертами. Сегодня, как и тогда, Харьков один из самых любимых. Непокоренный и стойкий. Несмотря на то, что ранен и разбит российскими подонками! Держись, Харьков! Держись, Украина. Мы еще встретимся и непременно споем вместе, но уже песню о Победе!" – написала она.

Контекст:

Каминская родилась 16 июля 1984 года в Одессе. Она бывшая участница украинской группы "НеАнгелы", которая была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Каминская выступала в дуэте с певицей Викой (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одни из самых известных композиций коллектива – "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман". 4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица.

У артистки двое детей от бывшего мужа, пластического хирурга Эдгара Каминского: Лаура (2015) и Леонард (2014). Брак Каминских продолжался с 2014-го по 2019 год.

После нападения РФ на Украину Каминская эвакуировалась в Нидерланды с детьми и мамой. 8 августа Каминская сообщила, что вернулась в Киев, а уже 19 августа опубликовала в Instagram пост, в котором указала, что находится в Нидерландах.

В сентябре певица призналась, что ее возлюбленный "находится в Украине и помогает приближать победу над оккупантами".

Теги: Украина, Харьков, шоу-бизнес, война России против Украины, Слава Каминская
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