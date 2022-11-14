Бульвар Шоубиз
 
14 ноября, 2022
 
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"Что по стрессу?" Каминская оказалась под капельницей

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У Славы Каминской ухудшилось здоровье
У Славы Каминской ухудшилось здоровье
Фото: babaslavka / Insagram

Украинская певица Слава Каминская оказалась под капельницей. Об этом она рассказала в Instagram Stories 14 ноября.

Певица, которая на днях вернулась из Нидерландов, где она с детьми жила весь период с начала полномасштабного вторжения России в Украину, провела выходные с друзьями в Харькове.

Она успела погулять по полуразрушенному городу, побывала в бане. Но неожиданно оказалась под капельницей.

"Славочка упала в обморок. Что по стрессу?" – обратилась она к поклонникам, показав руку с торчащей капельницей.

Скриншот: babaslavka / Instagram
Скриншот: babaslavka / Instagram

Скриншот: babaslavka / Instagram
Скриншот: babaslavka / Instagram

Контекст:

Каминская родилась 16 июля 1984 года в Одессе. Она бывшая участница украинской группы "НеАнгелы", которая основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Каминская выступала в дуэте с певицей Викой (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одни из самых известных композиций коллектива – "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман". 4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица.

У артистки двое детей от бывшего мужа, пластического хирурга Эдгара Каминского: Лаура (2015) и Леонард (2014). Брак Каминских продолжался с 2014-го по 2019 год.

После нападения РФ на Украину Каминская эвакуировалась в Нидерланды с детьми и мамой. 8 августа Каминская сообщила, что вернулась в Киев, а уже 19 августа опубликовала в Instagram пост, в котором указала, что находится в Нидерландах.

В сентябре певица призналась, что ее возлюбленный "находится в Украине и помогает приближать победу над оккупантами".

Теги: Украина, Харьков, шоу-бизнес, Слава Каминская
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