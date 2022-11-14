"Что по стрессу?" Каминская оказалась под капельницей

Певица, которая на днях вернулась из Нидерландов, где она с детьми жила весь период с начала полномасштабного вторжения России в Украину, провела выходные с друзьями в Харькове.

Она успела погулять по полуразрушенному городу, побывала в бане. Но неожиданно оказалась под капельницей.

"Славочка упала в обморок. Что по стрессу?" – обратилась она к поклонникам, показав руку с торчащей капельницей.

Скриншот: babaslavka / Instagram