"И главное сейчас – безопасность семьи". Проживающий в США Влад Яма заявил, что слишком красив, чтобы работать на радио

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Яма не афишировал свое местонахождение. Летом он рассказал, что вместе с женой и сыном покинул Украину в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По словам Ямы, он сперва выехал из страны в Европу, а затем в США. Танцор отметил, что в США дает благотворительные уроки танцев в поддержку Украины.

Коллега Ямы, украинский хореограф Евгений Кот, комментируя отъезд танцора за границу, заявил, что для него остается вопросом, как ему это https://gordonua.com/bulvar/news/dlya-menya-vopros-kak-zakonnym-putem-mozhno-bylo-eto-sdelat-horeograf-kot-vyskazalsya-ob-otezde-yamy-za-granicu-v-pervyy-den-voyny-1633927.html#mce_temp_url#.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.