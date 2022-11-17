Бульвар Шоубиз
 
17 ноября, 2022
 
Новости

"И главное сейчас – безопасность семьи". Проживающий в США Влад Яма заявил, что слишком красив, чтобы работать на радио

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Яма: У меня близкие и успешные отношения с телевидением уже много лет
Яма: У меня близкие и успешные отношения с телевидением уже много лет
Фото: vladyama_official / Instagram

Проживающий в США украинский хореограф Влад Яма 16 ноября разместил в Instagram архивное фото, на котором запечатлен с голым торсом на сцене во время танца.

Свой пост он посвятил Дню работников радио, телевидения и связи, отметив, что причастен к этому празднику как бывший сотрудник телеканала. Ранее он работал в нескольких проектах, которые выходили на канале "1+1".

"У меня близкие и успешные отношения с телевидением уже много лет. Но развлекательное телевидение сейчас на паузе. А я слишком красив для радио. И главное сейчас – безопасность семьи", – написал он.

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Яма не афишировал свое местонахождение. Летом он рассказал, что вместе с женой и сыном покинул Украину в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину. 

По словам Ямы, он сперва выехал из страны в Европу, а затем в США. Танцор отметил, что в США дает благотворительные уроки танцев в поддержку Украины.

Коллега Ямы, украинский хореограф Евгений Кот, комментируя отъезд танцора за границу, заявил, что для него остается вопросом, как ему это https://gordonua.com/bulvar/news/dlya-menya-vopros-kak-zakonnym-putem-mozhno-bylo-eto-sdelat-horeograf-kot-vyskazalsya-ob-otezde-yamy-za-granicu-v-pervyy-den-voyny-1633927.html#mce_temp_url#.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.

Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании с военкоматом.

3 августа в Государственной пограничной службы Украины сообщили, что с начала действия военного положения пограничники задержали за попытку незаконного пересечения границы около 6,4 тыс. военнообязанных мужчин. Более 4 тыс. из этих нарушителей остановлены пограничниками вне пунктов пропуска.

16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Правоохранители регулярно сообщают о задержании организаторов нелегального трафика и блокировании каналов нелегального выезда граждан призывного возраста.

Теги: война России против Украины, Влад Яма
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