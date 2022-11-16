"Мужчины – приходящее и уходящее, а родители – навсегда". Grosu после отъезда бойфренда в РФ поблагодарила своих отца и мать за поддержку

Grosu: Когда родители с тобой в такое время – это бесценно Фото: alina_grosu / Instagram

"Когда родители с тобой в такое время – это бесценно", – написала артистка.

Свой пост певица разместила после того, как сообщила о перенесенной операции, а вскоре после этого стало известно, что ее бойфренд, российский актер Роман Полянский покинул Украину и вернулся в РФ.

"Это точно! Мужчины – приходящее и уходящее, а родители – навсегда", – поддержали Гросу подписчики.

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