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16 ноября, 2022
 
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"Мужчины – приходящее и уходящее, а родители – навсегда". Grosu после отъезда бойфренда в РФ поблагодарила своих отца и мать за поддержку

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Grosu: Когда родители с тобой в такое время это бесценно
Grosu: Когда родители с тобой в такое время – это бесценно
Фото: alina_grosu / Instagram

Украинская певица Алина Гросу (Grosu) 16 ноября в Instagram разместила фото, на котором она запечатлена со своими родителями.

"Когда родители с тобой в такое время – это бесценно", – написала артистка.

Свой пост певица разместила после того, как сообщила о перенесенной операции, а вскоре после этого стало известно, что ее бойфренд, российский актер Роман Полянский покинул Украину и вернулся в РФ.

"Это точно! Мужчины – приходящее и уходящее, а родители – навсегда", – поддержали Гросу подписчики.

Контекст:

Grosu и Полянский познакомились на съемках ее клипов. В начале марта 2021 года Полянский заявил, что переехал в Украину и учит украинский язык. В мае того же года пара подтвердила слухи о своем романе.

После начала войны России против Украины Grosu сообщила, что она вместе с родителями осталась в Украине. О том, находится ли с ней вместе Полянский, который замалчивает войну, певица не уточнила, но новых совместных фото в их соцсетях за восемь месяцев войны не появилось.

Украинская актриса Наталья Денисенко в апреле раскритиковала Полянского за молчание после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Украинский певец Павел Зибров в июле заявил, что Полянский является патриотом Украины и на тот момент находился рядом с Grosu. "Дай боже нам таких москалей побольше, как парень Алинкин. Он морды бьет тем, кто хоть какое-то кривое слово скажет против Украины. У них дружная, хорошая украинская семья. Он – тоже наш парень", – говорил тогда Зибров.

Теги: Алина Гросу, певица, Grosu, Роман Полянский
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