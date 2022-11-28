Дефицит мощности в энергосистеме резко увеличился, по всей Украине применяют аварийные отключения – "Укрэнерго"

По состоянию на 10.00 дефицит мощности в системе составляет 28%, говорится в релизе.
"Причиной увеличения дефицита мощности стали аварийные отключения блоков на нескольких электростанциях. В то же время потребление продолжает расти из-за ухудшения погодных условий. После устранения причин аварийных отключений блоки вернутся в работу, что уменьшит дефицит в энергосистеме и уменьшит объемы ограничений потребителей", – сообщили в "Укрэнерго".
Авторы релиза добавили, что речь о контролируемых аварийных отключениях, которые позволяют сбалансировать энергосистему и предотвратить аварийные ситуации в сетях.
"Общий дефицит в энергосистеме – результат уже семи волн ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре. Масштабы и сложность повреждений очень велики. Ремонты продолжаются круглосуточно", – подчеркнули в энергокомпании.
Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.
В результате обстрелов 23 ноября погибли 10 человек, сообщали в МВД вечером того же дня. Позже стало известно о еще двух погибших в Киевской области. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях.
Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.
По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.
Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. На вечер следующего дня дефицит электроэнергии составлял 50%, к утру 26 ноября он снизился до 30%, а к утру 27-го – до 20%.
До этой атаки дефицит в энергосистеме составлял 15–20%, сообщали в "Укрэнерго".