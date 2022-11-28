Дефицит мощности в энергосистеме резко увеличился, по всей Украине применяют аварийные отключения – "Укрэнерго"

Дефицит в украинской энергосистеме возник в результате семи волн массированных атак РФ по энергообъектам Украины, подчеркнули в "Укрэнерго" Фото: ЕРА

По состоянию на 10.00 дефицит мощности в системе составляет 28%, говорится в релизе.

"Причиной увеличения дефицита мощности стали аварийные отключения блоков на нескольких электростанциях. В то же время потребление продолжает расти из-за ухудшения погодных условий. После устранения причин аварийных отключений блоки вернутся в работу, что уменьшит дефицит в энергосистеме и уменьшит объемы ограничений потребителей", – сообщили в "Укрэнерго".

Авторы релиза добавили, что речь о контролируемых аварийных отключениях, которые позволяют сбалансировать энергосистему и предотвратить аварийные ситуации в сетях.

"Общий дефицит в энергосистеме – результат уже семи волн ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре. Масштабы и сложность повреждений очень велики. Ремонты продолжаются круглосуточно", – подчеркнули в энергокомпании.