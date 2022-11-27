Российские атаки на объекты энергетики Украины не влияют на ситуацию на фронте – Подоляк

"Российские атаки по объектам энергетики – это не только об отключении света. Это прерванные операции, отмененный диализ, выключенные аппараты ИВЛ, не приехавшая "скорая". Влияет ли это на ситуацию на фронте? Нет", – написал он.

Советник главы ОП считает действия России фашизмом.

"Просто фашизм 21-го века – террор гражданских городов под одобрительные аплодисменты Z-пропаганды", – заявил Подоляк.

Російські атаки по об‘єктах енергетики – це не лише про вимкнення світла. Це перервані операції, скасований діаліз, вимкнені апарати ШВЛ, швидка, що не приїхала. Чи впливає це на ситуацію на фронті? Ні. Просто фашизм 21 ст – терор цивільних міст під схвальні оплески Z-пропаганди.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Россия массированно обстреливает объекты критической инфраструктуры Украины с начала октября. Последний такой обстрел произошел 23 ноября. Сперва сообщалось, что погибли 10 человек, позже стало известно о еще двух погибших в Вышгороде. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской, Кировоградской областях.

Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА.

К 27 ноября уровень дефицита в энергосистеме снизился до 20%.