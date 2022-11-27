Дефицит в энергосистеме снижен до 20%, сообщили в "Укрэнерго". Это близко к показателю, который был до атаки 23 ноября

"По состоянию на 11.00 производители электроэнергии покрывают почти 80% потребностей потребления, постепенно растущего из-за похолодания. Из этих 80% критическая инфраструктура потребляет всего около 10%, остальная электроэнергия используется для электроснабжения потребителей... Режим ограничения потребления продолжает действовать из-за дефицита мощности, который в настоящее время составляет около 20%", – говорится в сообщении.
Компания отметила, что в таких условиях операторы систем распределения (облэнерго) имеют все возможности равномерно чередовать ограничения потребителей.
"Обращаем внимание, что "Укрэнерго" доводит до облэнерго лимиты потребления по каждой области, превышать который нельзя. Облэнерго самостоятельно определяет виды отключений – аварийные или плановые – и непосредственно их применяет", – указано в сообщении.
В компании призвали украинцев продолжать бережно расходовать электроэнергию.
Вследствие ракетной атаки РФ в среду, 23 ноября, украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают. На вечер 24 ноября дефицит электроэнергии составлял 50%, к утру пятницы он снизился до 30%.
До последней массированной атаки РФ по энергетическим объектам Украины дефицит в энергосистеме составлял 15–20%, сообщали в "Укрэнерго".
Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.
В результате обстрелов 23 ноября погибли 10 человек, сообщали в МВД вечером того же дня. Позже стало известно о еще двух погибших в Вышгороде. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях.
Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.
По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.
Энергосистема Украины уже прошла самый сложный этап после атаки 23 ноября, электроэнергия подана во все области, "Укрэнерго" планирует через один-два дня вернуть плановые графики отключений, заявили 25 ноября в "Укрэнерго".