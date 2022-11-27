Дефицит в энергосистеме снижен до 20%, сообщили в "Укрэнерго". Это близко к показателю, который был до атаки 23 ноября

"По состоянию на 11.00 производители электроэнергии покрывают почти 80% потребностей потребления, постепенно растущего из-за похолодания. Из этих 80% критическая инфраструктура потребляет всего около 10%, остальная электроэнергия используется для электроснабжения потребителей... Режим ограничения потребления продолжает действовать из-за дефицита мощности, который в настоящее время составляет около 20%", – говорится в сообщении.

Компания отметила, что в таких условиях операторы систем распределения (облэнерго) имеют все возможности равномерно чередовать ограничения потребителей.

"Обращаем внимание, что "Укрэнерго" доводит до облэнерго лимиты потребления по каждой области, превышать который нельзя. Облэнерго самостоятельно определяет виды отключений – аварийные или плановые – и непосредственно их применяет", – указано в сообщении.

В компании призвали украинцев продолжать бережно расходовать электроэнергию.

Вследствие ракетной атаки РФ в среду, 23 ноября, украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают. На вечер 24 ноября дефицит электроэнергии составлял 50%, к утру пятницы он снизился до 30%.

До последней массированной атаки РФ по энергетическим объектам Украины дефицит в энергосистеме составлял 15–20%, сообщали в "Укрэнерго".