ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Дефицит в энергосистеме снижен до 20%, сообщили в "Укрэнерго". Это близко к показателю, который был до атаки 23 ноября

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Производители электроэнергии покрывают почти 80% потребностей потребления, сообщили в "Укрэнерго"
Производители электроэнергии покрывают почти 80% потребностей потребления, сообщили в "Укрэнерго"
Фото: depositphotos.com

Дефицит мощности в украинской энергосистеме на утро 27 ноября снизился до 20%. Об этом сообщила НЭК "Укрэнерго" в Telegram.

"По состоянию на 11.00 производители электроэнергии покрывают почти 80% потребностей потребления, постепенно растущего из-за похолодания. Из этих 80% критическая инфраструктура потребляет всего около 10%, остальная электроэнергия используется для электроснабжения потребителей... Режим ограничения потребления продолжает действовать из-за дефицита мощности, который в настоящее время составляет около 20%", – говорится в сообщении. 

Компания отметила, что в таких условиях операторы систем распределения (облэнерго) имеют все возможности равномерно чередовать ограничения потребителей.

"Обращаем внимание, что "Укрэнерго" доводит до облэнерго лимиты потребления по каждой области, превышать который нельзя. Облэнерго самостоятельно определяет виды отключений – аварийные или плановые – и непосредственно их применяет", – указано в сообщении. 

В компании призвали украинцев продолжать бережно расходовать электроэнергию.

Вследствие ракетной атаки РФ в среду, 23 ноября, украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают. На вечер 24 ноября дефицит электроэнергии составлял 50%, к утру пятницы он снизился до 30%

До последней массированной атаки РФ по энергетическим объектам Украины дефицит в энергосистеме составлял 15–20%, сообщали в "Укрэнерго". 

Контекст:

Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.

В результате обстрелов 23 ноября погибли 10 человек, сообщали в МВД вечером того же дня. Позже стало известно о еще двух погибших в Вышгороде. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях.

Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.

Энергосистема Украины уже прошла самый сложный этап после атаки 23 ноября, электроэнергия подана во все области, "Укрэнерго" планирует через один-два дня вернуть плановые графики отключений, заявили 25 ноября в "Укрэнерго".

Теги: энергетика, Укрэнерго, дефицит, электричество, похолодание, электроэнергия, электроснабжение, ограничения, энергосистема
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Макаревича внесли в список "иноагентов" из-за интервью Гордону
Макаревича внесли в список "иноагентов" из-за интервью Гордону
"Позорище", "Оторвалась от реальности". Проживающая за границей Димопулос похвасталась чаепитием в Версале
"Позорище", "Оторвалась от реальности". Проживающая за границей Димопулос похвасталась чаепитием в Версале
Осадчая – проживающим за границей украинцам: Не стоит кричать, как вам классно. Должны поддерживать, а не бесить
Осадчая – проживающим за границей украинцам: Не стоит кричать, как вам классно. Должны поддерживать, а не бесить
"А в жизни подходят с приветствиями". Жена командира полка "Азов" Прокопенко ответила людям, которые "льют грязь" у нее за спиной
"А в жизни подходят с приветствиями". Жена командира полка "Азов" Прокопенко ответила людям, которые "льют грязь" у нее за спиной
"Боже, какая молодец", "Пример для любой женщины". 44-летняя Горовая показала домашнюю тренировку. Видео
"Боже, какая молодец", "Пример для любой женщины". 44-летняя Горовая показала домашнюю тренировку. Видео
Остапчук после новости о разводе со второй женой снял обручальное кольцо. Фото
Остапчук после новости о разводе со второй женой снял обручальное кольцо. Фото
28-летняя жена Павлика рассказала, как развлекается с 56-летним мужем во время длительного отключения электричества
28-летняя жена Павлика рассказала, как развлекается с 56-летним мужем во время длительного отключения электричества
"Гарри Поттер и генератор". Никитюк посмешила подписчиков актуальными мемами
"Гарри Поттер и генератор". Никитюк посмешила подписчиков актуальными мемами
"Наш род мог прекратить свое существование". В День памяти жертв Голодомора Огневич вспомнила о своих чудом выживших родных
"Наш род мог прекратить свое существование". В День памяти жертв Голодомора Огневич вспомнила о своих чудом выживших родных
Фагот показал, чем занимается, когда отключают свет
Фагот показал, чем занимается, когда отключают свет
Режиссер, снявший комедию "Лопухи", раскритиковал Роднянского
Режиссер, снявший комедию "Лопухи", раскритиковал Роднянского
"Даже в темноте украинцы – самая светлая нация". Клопотенко назвал адреса своих заведений, где можно бесплатно выпить чай и зарядить гаджеты
"Даже в темноте украинцы – самая светлая нация". Клопотенко назвал адреса своих заведений, где можно бесплатно выпить чай и зарядить гаджеты
"Какая красивая", "Малой очень на отца похож". Ким показал трогательную встречу с женой и сыном на вокзале в Николаеве
"Какая красивая", "Малой очень на отца похож". Ким показал трогательную встречу с женой и сыном на вокзале в Николаеве
"Мы будем мстить". Полякова прочитала стихотворение Маги, посвященное убитому российскими оккупантами младенцу в Вольнянске
"Мы будем мстить". Полякова прочитала стихотворение Маги, посвященное убитому российскими оккупантами младенцу в Вольнянске
"Лучше в холоде, но свободными". Бывший муж Ани Лорак высказался после ее заявления о желании "петь и нести любовь"
"Лучше в холоде, но свободными". Бывший муж Ани Лорак высказался после ее заявления о желании "петь и нести любовь"
"Невероятно. Слова оживают под кожей". Парамедик Тайра опубликовала поэзию, которую посвятила Мариуполю
"Невероятно. Слова оживают под кожей". Парамедик Тайра опубликовала поэзию, которую посвятила Мариуполю
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Лучше в холоде, но свободными". Бывший муж Ани Лорак высказался после ее заявления о желании "петь и нести любовь" (344879)
2
"Алкоголь пришел и победил". В сети обсуждают новое видео Волочковой в перьях (82683)
3
"Россиян этим не проймешь". Галкин спровоцировал истерику в комментариях, поделившись фото ребенка из Киева (64165)
4
"Ани Лорак – овца. Ждем в Вышгороде". Анатолий Анатолич ответил певице, которая свое молчание о войне объяснила желанием "нести любовь" (40152)
5
"Самая красивая", "Естественная". Жена 56-летнего Касселя, 25-летняя Кунаки крупным планом показала лицо без макияжа (36784)
6
"А в жизни подходят с приветствиями". Жена командира полка "Азов" Прокопенко ответила людям, которые "льют грязь" у нее за спиной (32371)
7
Литва внесет проживающую в Латвии певицу Loboda в список персон нон грата. Названа причина (28387)
8
Loboda прокомментировала заявление Литвы о занесении ее в список персон нон грата из-за карьеры в РФ (25481)
 
 
 
 