Данилов: "Вторая трансформаторная" – это теперь официально об армии России

"Вторая трансформаторная армия" – теперь официально о росармии, которая который день подряд ведет "героическую" борьбу с украинскими ГЭС и ТЭЦ. Эти подонки уже пробовали лишить нас горючего, а мир – зерна. Справимся и с этим энергетическим фронтом. Все будет Украина!" – написал он в Facebook 25 ноября.

Российскую армию называли "второй армией мира". Как отмечал российский политолог Станислав Белковский, полномасштабная война РФ против Украины доказала, что армия РФ неэффективна.

"Мы знаем, что у [президента России Владимира] Путина нет вооруженных сил. Нам-то рассказывали, что это вторая армия мира, сокращенно – ВАМ. Поэтому сейчас я придумал бренд ФИГВАМ. Это рубрика, описывающая реальное состояние бывшей второй армии мира", – сказал политолог в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону в октябре.

Министр обороны Украины Алексей Резников еще в августе заявлял, что армию РФ больше нельзя назвать "второй армией мира".