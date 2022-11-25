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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов: "Вторая трансформаторная" – это теперь официально об армии России

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Данилов: Росарми ведет "героическую" борьбу с украинскими ГЭС и ТЭС
Данилов: Росарми ведет "героическую" борьбу с украинскими ГЭС и ТЭС
Фото: Олексій Данілов / Facebook

После ряда массированных атак РФ по энергетическим объектам в Украине секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал российскую армию "трансформаторной".

"Вторая трансформаторная армия" – теперь официально о росармии, которая который день подряд ведет "героическую" борьбу с украинскими ГЭС и ТЭЦ. Эти подонки уже пробовали лишить нас горючего, а мир – зерна. Справимся и с этим энергетическим фронтом. Все будет Украина!" – написал он в Facebook 25 ноября. 

https://www.facebook.com/danilov.oleksiy/posts/pfbid0LXEgnMEBsxHpkumSRkvCX6qAJRridFLH7uAWKattq3kMtpYeEdtBfUxTGq8pY1Nvl

Российскую армию называли "второй армией мира". Как отмечал российский политолог Станислав Белковский, полномасштабная война РФ против Украины доказала, что армия РФ неэффективна. 

"Мы знаем, что у [президента России Владимира] Путина нет вооруженных сил. Нам-то рассказывали, что это вторая армия мира, сокращенно – ВАМ. Поэтому сейчас я придумал бренд ФИГВАМ. Это рубрика, описывающая реальное состояние бывшей второй армии мира", – сказал политолог в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону в октябре. 

Министр обороны Украины Алексей Резников еще в августе заявлял, что армию РФ больше нельзя назвать "второй армией мира"

Контекст:

Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.

В результате обстрелов 23 ноября погибли 10 человек, сообщали в МВД вечером того же дня. Позже стало известно о еще двух погибших в Вышгороде. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях.

Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.

К вечеру 24 ноября производители электроэнергии обеспечили около 50% потребностей украинцев, работала значительная часть ГЭС и ТЭС, набирали мощность атомные станции, проинформировала пресс-служба "Укрэнерго". К 11.00 25 ноября дефицит электроэнергии в Украине, по данным компании, сократился до 30% от потребности. К вечеру уровень дефицита в энергосистеме не изменился.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: электроэнергия, ТЭС, армия РФ, ГЭС, война России против Украины, инфраструктура, Алексей Данилов, энергосистема
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