"Они как мясорубка". Уоллес заявил, что большинство хорошо подготовленных российских военных уже мертвы

"Недавно [на территории оккупированной Украины] была развернута российская часть без еды, без носков и с небольшим количеством оружия. Это катастрофа для человека, идущего [воевать] в поле", – привел пример Уоллес.

Глава минобороны Великобритании отметил количественные "масштабы" армии оккупантов и одновременно низкое качество личного состава.

"Масштабы у русских есть, но не очень [хорошие]. Ну, большинство хороших [подготовленных военных уже] мертвы, – сказал он.

Британский министр обороны озвучил оценку общих потерь армии РФ во время развязанной Россией войны в Украине в 100 тыс. человек.

"Они как мясорубка. Они пихают их [своих военнослужащих] в мясорубку – и используют огромное количество артиллерии. Только нация, которая не заботится о своем собственном народе, может отправить 100 тыс. своих людей на смерть, ранение или дезертирование", – заключил Уоллес.