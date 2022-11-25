"Они как мясорубка". Уоллес заявил, что большинство хорошо подготовленных российских военных уже мертвы

"Недавно [на территории оккупированной Украины] была развернута российская часть без еды, без носков и с небольшим количеством оружия. Это катастрофа для человека, идущего [воевать] в поле", – привел пример Уоллес.
Глава минобороны Великобритании отметил количественные "масштабы" армии оккупантов и одновременно низкое качество личного состава.
"Масштабы у русских есть, но не очень [хорошие]. Ну, большинство хороших [подготовленных военных уже] мертвы, – сказал он.
Британский министр обороны озвучил оценку общих потерь армии РФ во время развязанной Россией войны в Украине в 100 тыс. человек.
"Они как мясорубка. Они пихают их [своих военнослужащих] в мясорубку – и используют огромное количество артиллерии. Только нация, которая не заботится о своем собственном народе, может отправить 100 тыс. своих людей на смерть, ранение или дезертирование", – заключил Уоллес.
По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты с 24 февраля по 25 ноября потеряли в Украине 86 150 военных убитыми. Статистику раненых россиян ВСУ не публикуют. Также неизвестно, сколько среди убитых оккупантов, счет которым ведет Генштаб ВСУ, наемников ЧВК и боевиков "ЛДНР".
Свыше 90 тыс. российских военных в результате развязанной Россией войны в Украине перешли в разряд "безвозвратных потерь", то есть больше не смогут принимать участие в боевых действиях, сообщали 12 октября "Важные истории" – зарегистрированное в Латвии интернет-издание, специализирующееся на журналистских расследованиях.
Президент Украины Владимир Зеленский 15 октября высказал мнение, что и 100 тыс. погибших граждан России "не заставят Кремль о чем-то задуматься".
В конце июня Зеленский заявлял, что "там, где мы теряем одного человека, Россия теряет пять человек".