За сутки ВСУ уничтожили больше 400 оккупантов, шесть артиллерийских систем и шесть беспилотников

Другие потери оккупантов составили:

"Наибольшие потери противник понес на бахмутском и лиманском направлениях. Данные уточняются", – отметили в Генштабе.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.