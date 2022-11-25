Украинские военные отбили атаки россиян возле 11 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей

"За минувшие сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Диброва Луганской области и Белогоровка, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области", – сказано в сообщении.

Украинская авиация продолжает уничтожать захватчиков. За прошедшие сутки нанесено 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и двум позициям его зенитных ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за то же время поразили четыре пункта управления, два района сосредоточения россиян, станцию разгрузки вооружения и военной техники, склад боеприпасов и ретранслятор врага.

Кроме того, в Генштабе подтвердили, что 23 ноября украинские военные попали по районам сосредоточения живой силы и военной техники захватчиков в населенном пункте Зеленый Яр Запорожской области. Потери противника составили два грузовых автомобиля, более 15 раненых и 20 погибших военнослужащих.