Украинские военные отбили атаки россиян возле 11 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей

"За минувшие сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Диброва Луганской области и Белогоровка, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области", – сказано в сообщении.
Украинская авиация продолжает уничтожать захватчиков. За прошедшие сутки нанесено 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и двум позициям его зенитных ракетных комплексов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за то же время поразили четыре пункта управления, два района сосредоточения россиян, станцию разгрузки вооружения и военной техники, склад боеприпасов и ретранслятор врага.
Кроме того, в Генштабе подтвердили, что 23 ноября украинские военные попали по районам сосредоточения живой силы и военной техники захватчиков в населенном пункте Зеленый Яр Запорожской области. Потери противника составили два грузовых автомобиля, более 15 раненых и 20 погибших военнослужащих.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.