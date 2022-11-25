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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные отбили атаки россиян возле 11 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей

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Украинские военные наносят потери врагу
Украинские военные наносят потери врагу
Фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського / Facebook

На бахмутском и авдеевском направлениях российские оккупанты сосредоточились на наступлении, украинские военные продолжают отбивать их атаки. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 25 ноября.

"За минувшие сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Диброва Луганской области и Белогоровка, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области", – сказано в сообщении.

Украинская авиация продолжает уничтожать захватчиков. За прошедшие сутки нанесено 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и двум позициям его зенитных ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за то же время поразили четыре пункта управления, два района сосредоточения россиян, станцию разгрузки вооружения и военной техники, склад боеприпасов и ретранслятор врага.

Кроме того, в Генштабе подтвердили, что 23 ноября украинские военные попали по районам сосредоточения живой силы и военной техники захватчиков в населенном пункте Зеленый Яр Запорожской области. Потери противника составили два грузовых автомобиля, более 15 раненых и 20 погибших военнослужащих.

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Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

Теги: Первомайское, Луганская область, Донецкая область, Генштаб ВСУ, Марьинка, Красногоровка, Опытное, война России против Украины, Новомихайловка, Бахмут, потери армии России, Белогоровка
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