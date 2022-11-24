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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ хочет взять в окружение Бахмут – Генштаб ВСУ

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Громов: На бахмутском направлении защитники Украины героически держат оборону занятых позиций и рубежей
Громов: На бахмутском направлении защитники Украины героически держат оборону занятых позиций и рубежей
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупационные войска хотят взять в окружение Бахмут Донецкой области. Об этом заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов заявил 24 ноября на брифинге, который транслировало Военное телевидение Украины.

"Наиболее сложная, но контролируемая обстановка остается на востоке нашей страны, где в течение недели произошло более 290 боевых столкновений с противником. Для достижения своих оккупационных планов противник продолжает сосредоточивать основные усилия на северском, бахмутском и авдеевском направлениях с целью окружения города Бахмут и создания благоприятных условий для дальнейшей оккупации Донецкой области", – сообщил он. 

Кроме того, он рассказал, что одновременно войска РФ предпринимают попытки вернуть утраченные позиции на купянском направлении. Успеха оккупанты не добились, подчеркнул он. 

"На бахмутском направлении защитники Украины героически держат оборону занятых позиций и рубежей, сдерживая массированное наступление вражеских войск в районах населенных пунктов Выемка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клещиевка, Озеряновка, Зеленополье, Курдюмовка и другие", – добавил Громов. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

23 ноября начался 273-й день полномасштабной войны России против Украины. При этом изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В начале апреля РФ вывела свои войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра.

Согласно данным Генштаба, военные РФ продолжают наступление лишь на бахмутском и авдеевском направлениях, на остальных – преимущественно обороняются. Наибольшие потери Россия в последние дни несет на этих двух, а также на лиманском направлении. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Генштаб ВСУ, война России против Украины, Бахмут, население, Алексей Громов
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