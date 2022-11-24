РФ хочет взять в окружение Бахмут – Генштаб ВСУ

"Наиболее сложная, но контролируемая обстановка остается на востоке нашей страны, где в течение недели произошло более 290 боевых столкновений с противником. Для достижения своих оккупационных планов противник продолжает сосредоточивать основные усилия на северском, бахмутском и авдеевском направлениях с целью окружения города Бахмут и создания благоприятных условий для дальнейшей оккупации Донецкой области", – сообщил он.

Кроме того, он рассказал, что одновременно войска РФ предпринимают попытки вернуть утраченные позиции на купянском направлении. Успеха оккупанты не добились, подчеркнул он.

"На бахмутском направлении защитники Украины героически держат оборону занятых позиций и рубежей, сдерживая массированное наступление вражеских войск в районах населенных пунктов Выемка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клещиевка, Озеряновка, Зеленополье, Курдюмовка и другие", – добавил Громов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)