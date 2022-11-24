"Украинская команда" передала на фронт более 1 тыс. "бандерпечей" – Палатный

"Сегодня мы передаем на фронт 100 "бандерпечей". Они будут обогревать наших защитников, которые находятся в самых горячих точках – в районе Бахмута и Угледара. 50 "бандерпечей" предназначены для бойцов 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Еще 50 – для батальона "Свобода", – рассказал Палатный.

В общей сложности с начала акции "Тепло на фронт" "Украинская команда" уже передала на передовую более 1 тыс. "бандерпечей". Волонтеры обеспечили теплом почти 10 тыс. украинских бойцов.

"Наша акция продолжается. Мы продолжаем поставлять "бандерпечи" на передовую. Кроме того, начали отправлять на фронт индивидуальные наборы для обогрева бойцов. В них входят термоаккумуляторы, химические грелки, спиртовые мини-печи, спички и так далее. Такие наборы от "Украинской команды" также получат не менее 10 тыс. наших защитников на передовой. Нашим будет тепло – врагам ад!" – отмечает руководитель штаба "Украинской команды".