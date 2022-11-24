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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Украинская команда" передала на фронт более 1 тыс. "бандерпечей" – Палатный

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Артур Палатный: Нашим будет тепло врагам ад!
Артур Палатный: Нашим будет тепло – врагам ад!
Скриншот: Артур Палатний / Facebook

Волонтеры "Украинской команды" передали на фронт новую партию "бандерпечей" для защитников Бахмута и Угледара. В общей сложности "Украинская команда" передала на фронт больше 1 тыс. "бандерпечей", а сейчас обеспечивает более 10 тыс. украинских военных наборами для обогрева. Об этом сообщил в Facebook начальник штаба "Украинской команды" Артур Палатный.

"Сегодня мы передаем на фронт 100 "бандерпечей". Они будут обогревать наших защитников, которые находятся в самых горячих точках – в районе Бахмута и Угледара. 50 "бандерпечей" предназначены для бойцов 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Еще 50 – для батальона "Свобода", – рассказал Палатный.

В общей сложности с начала акции "Тепло на фронт" "Украинская команда" уже передала на передовую более 1 тыс. "бандерпечей". Волонтеры обеспечили теплом почти 10 тыс. украинских бойцов.

"Наша акция продолжается. Мы продолжаем поставлять "бандерпечи" на передовую. Кроме того, начали отправлять на фронт индивидуальные наборы для обогрева бойцов. В них входят термоаккумуляторы, химические грелки, спиртовые мини-печи, спички и так далее. Такие наборы от "Украинской команды" также получат не менее 10 тыс. наших защитников на передовой. Нашим будет тепло – врагам ад!" – отмечает руководитель штаба "Украинской команды".

https://www.facebook.com/a.palatnyi/posts/pfbid02qMtyUia1gJfxh2cjn2iEPu98ea5gs72sEjuigQLhZ2WdrChwC4MyXMhDrn5imS56l

Теги: Артур Палатный, помощь, волонтеры, ВСУ, война России против Украины, Бахмут, Угледар
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