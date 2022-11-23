ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба о ракетных ударах: Не имея возможности победить в честном бою с украинской армией, Россия ведет трусливую террористическую войну

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кулеба призывает весь мир признать Россию террористическим государством
Кулеба призывает весь мир признать Россию террористическим государством
Фото: mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23 ноября в Twitter заявил о бесперспективности российского террора против гражданского населения.

"Не имея возможности победить в честном бою с украинской армией, Россия ведет трусливую террористическую войну против мирного населения. Но пока они пытаются сломить нас с неба, мы сломаем их на земле. И мы будем продолжать это делать. Российский террор провалится. Украина победит", – написал Кулеба.

Также министр иностранных дел Украины выразил убеждение, что РФ должна быть признана террористическими государством во всем мире.

"Россия отмечает свое признание террористическим государством новым ракетным террором против столицы Украины и других городов. Тем, кто еще сомневается, должно быть ясно: Россия должна быть признана террористическими государством во всем мире, а Украина должна как можно скорее получить все необходимые системы ПВО", – заявил глава МИД Украины.

Европарламент принял резолюцию о признании Россию государством – спонсором терроризма 23 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал это решение.

Контекст:

23 ноября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. В районе 13.00 по всей Украине, за исключением оккупированного Крыма, была объявлена воздушная тревога. Ее начали отменять после 15.00.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что по столице была выпущена 31 ракета, удалось сбить 21.

В ряде регионов есть попадания в объекты критической инфраструктуры, в частности в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях

Четыре атомные электростанции отключены от энергосистемы.

В "Укрэнерго" предупредили, что аварийные отключения в Украине будут продолжаться в течение суток. В компании напомнили, что при значительном перерыве в электроснабжении начинают работать "пункты несокрушимости", где есть электричество, мобильная связь, интернет и вода (их адреса можно узнать на сайте nezlamnist.gov.ua). 

Погибшие в результате обстрелов есть в Киеве и Киевской области. В столице, по последним данным, три человека погибли, 11 пострадали.

Теги: Россия, Украина, терроризм, МИД Украины, ПВО, электроснабжение, Russia, terrorism, Ukraine, terrorists, ВСУ, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, ракета, электростанция, энергосистема, Dmytro Kuleba
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мы арестовывали воров. Стоит сказать полиции, что это вор". Чичваркин рассказал, как поступит, если увидит в своем ресторане Путина
"Мы арестовывали воров. Стоит сказать полиции, что это вор". Чичваркин рассказал, как поступит, если увидит в своем ресторане Путина
"Кайфонула от души". Бывшая жена Остапчука показала своего нового партнера
"Кайфонула от души". Бывшая жена Остапчука показала своего нового партнера
"Планирую вернуться еще более титановым, чем сейчас. И снова смогу защищать". Маси Найем заявил, что готовится к новой операции
"Планирую вернуться еще более титановым, чем сейчас. И снова смогу защищать". Маси Найем заявил, что готовится к новой операции
"Наверное, что-то знает". 53-летний Доний показал пятилетнюю дочь, которая пела о победе Украины над российскими оккупантами. Видео
"Наверное, что-то знает". 53-летний Доний показал пятилетнюю дочь, которая пела о победе Украины над российскими оккупантами. Видео
28-летний муж 40-летней Спирс, который раньше имел лишний вес, похвастался мышцами
28-летний муж 40-летней Спирс, который раньше имел лишний вес, похвастался мышцами
"Счастье в простых вещах". Tarabarova, которая ждет третьего ребенка, показала прогулку с сыном
"Счастье в простых вещах". Tarabarova, которая ждет третьего ребенка, показала прогулку с сыном
"Будет помнить, что дома его ждет жена". Возлюбленная украинского защитника проехала 700 км, чтобы сыграть свадьбу на передовой
"Будет помнить, что дома его ждет жена". Возлюбленная украинского защитника проехала 700 км, чтобы сыграть свадьбу на передовой
"Почти не постарела". 56-летняя Кроуфорд в блестящем наряде покружилась перед камерой. Видео
"Почти не постарела". 56-летняя Кроуфорд в блестящем наряде покружилась перед камерой. Видео
Брежнева на фоне слухов о разводе публично обратилась к "композитору и продюсеру" Меладзе, не став называть его мужем
Брежнева на фоне слухов о разводе публично обратилась к "композитору и продюсеру" Меладзе, не став называть его мужем
Сестра Ефросининой за ужином похвасталась десертом российского производства. Фото
Сестра Ефросининой за ужином похвасталась десертом российского производства. Фото
Бывшая жена мэра Киева Кличко сообщила о болезни
Бывшая жена мэра Киева Кличко сообщила о болезни
"Что из них вырастет? Травмированные или ватные". Ефросинина отреагировала на фото российских детей, которых заставили лечь буквой Z
"Что из них вырастет? Травмированные или ватные". Ефросинина отреагировала на фото российских детей, которых заставили лечь буквой Z
Невзоров высмеял Бузову и ее "отработку" патриотизма
Невзоров высмеял Бузову и ее "отработку" патриотизма
"Записывай прощальное видео". Полякова рассказала о заявлении продюсеров грузинского шоу "Танцы со звездами" накануне съемок нового эпизода
"Записывай прощальное видео". Полякова рассказала о заявлении продюсеров грузинского шоу "Танцы со звездами" накануне съемок нового эпизода
"Когда вспомнил, что украинец": Амадор Лопес показал на видео свои эмоции
"Когда вспомнил, что украинец": Амадор Лопес показал на видео свои эмоции
Loboda объяснила, о чем ее новая песня на украинском
Loboda объяснила, о чем ее новая песня на украинском
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Дочь Путина", "Олицетворение всего русского мира". В сети обсуждают ролик россиянки, который показал Гордон (230884)
2
"Думала, вы не такая, чтобы выставлять свои прелести", "Соблазнительная". 37-летняя Саливанчук стала студенткой и снялась без белья (222327)
3
Арестович покинул Украину. Фото за границей (196173)
4
Арестович назвал главную ошибку Путина по отношению к Зеленскому (144194)
5
"Он оплакивал свои утраченные возможности, поездки в Европу на свадьбы к олигархам, большие гонорары". Максакова о слезах Баскова на программе у Корчевникова (59841)
6
64-летняя Мадонна развела ноги и показала себя вблизи. Фото (58447)
7
Дочь Филатова вышла в свет в платье на тонких бретельках. Жена мэра Днепра прокомментировала (48960)
8
64-летняя Мадонна наклонилась на четвереньках и показала вид сзади (48145)
 
 
 
 