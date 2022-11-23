Кулеба о ракетных ударах: Не имея возможности победить в честном бою с украинской армией, Россия ведет трусливую террористическую войну

"Не имея возможности победить в честном бою с украинской армией, Россия ведет трусливую террористическую войну против мирного населения. Но пока они пытаются сломить нас с неба, мы сломаем их на земле. И мы будем продолжать это делать. Российский террор провалится. Украина победит", – написал Кулеба.

Being unable to win in a fair fight with the Ukrainian army, Russia wages a cowardly war of terror against civilians. But while they try to break us down from the sky, we do break them down on the ground. And we will continue doing so. Russian terror will fail. Ukraine will win. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 23, 2022

Также министр иностранных дел Украины выразил убеждение, что РФ должна быть признана террористическими государством во всем мире.

"Россия отмечает свое признание террористическим государством новым ракетным террором против столицы Украины и других городов. Тем, кто еще сомневается, должно быть ясно: Россия должна быть признана террористическими государством во всем мире, а Украина должна как можно скорее получить все необходимые системы ПВО", – заявил глава МИД Украины.

Russia celebrates its recognition as terrorist state with new missile terror against Ukraine’s capital, other cities. Should be clear to those who still had doubts: Russia must be recognized as terrorist state worldwide and Ukraine must get all necessary air defense systems ASAP. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 23, 2022

Европарламент принял резолюцию о признании Россию государством – спонсором терроризма 23 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал это решение.