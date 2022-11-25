ГОРДОН
 
 
МИР

Для установления безопасности в Европе недостаточно только военной победы над Россией – Дуда

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Поражение России нужно всем ее соседям Дуда
Поражение России нужно всем ее соседям – Дуда
Фото: ЕРА

Президент Польши считает, что Европа заинтересована не только в разгроме российской армии, но и в разрушении экономики РФ и ее политической системы. Такое заявление 25 ноября опубликовала в Twitter канцелярия польского лидера.

По его словам, кроме поражения на фронте, Москва должна проиграть и на политическом поле, и в экономической сфере. Выполнение этих условий нужно всем европейским странам, ощущающим ее соседство.

"Безопасная Европа – это Европа, в которой Россия потерпела поражение: политическое, военное и экономическое. Побежденная Россия означает безопасную Украину, Польшу, Литву, Латвию, Румынию и остальную Европу", – заявил Дуда.

Теги: Россия, Украина, Латвия, Румыния, Польша, Литва, армия РФ, Европа, Анджей Дуда, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Кричу в лесу". Российский актер признался в зависимости
"Кричу в лесу". Российский актер признался в зависимости
  Михалок и "Ляпис Трубецкой" спели песню "Гарри" на украинском языке в переводе Жадана. Видео
  Михалок и "Ляпис Трубецкой" спели песню "Гарри" на украинском языке в переводе Жадана. Видео
Жена Болдуина поделилась "эпик-фейловым" семейным фото
Жена Болдуина поделилась "эпик-фейловым" семейным фото
Звезду "Игры в кальмара" обвинили в сексуальных домогательствах
Звезду "Игры в кальмара" обвинили в сексуальных домогательствах
"Не ругательство, а констатация", "Лучше без света, но без вас". В тренды Twitter попал хештег "й...бана русня"
"Не ругательство, а констатация", "Лучше без света, но без вас". В тренды Twitter попал хештег "й...бана русня"
  "Эта цыпочка не спела ни одной ноты". Мэрайю Кэри заподозрили в пении под фонограмму. Видео
  "Эта цыпочка не спела ни одной ноты". Мэрайю Кэри заподозрили в пении под фонограмму. Видео
Хименес-Браво показал, что его напугало дома без света
Хименес-Браво показал, что его напугало дома без света
Дорофеева об отключениях электричества: Два дня не мылась. Интернет не ловит
Дорофеева об отключениях электричества: Два дня не мылась. Интернет не ловит
"Россиян этим не проймешь". Галкин спровоцировал истерику в комментариях, поделившись фото ребенка из Киева
"Россиян этим не проймешь". Галкин спровоцировал истерику в комментариях, поделившись фото ребенка из Киева
  "Я кохала, як дитина. Вірила тобі. Йдеш, іди". Каменских выпустила песню, в которой рассказала о разлуке с любимым. Аудио
  "Я кохала, як дитина. Вірила тобі. Йдеш, іди". Каменских выпустила песню, в которой рассказала о разлуке с любимым. Аудио
Экс-продюсер Лободы Крапивина высказалась о девяти месяцах войны
Экс-продюсер Лободы Крапивина высказалась о девяти месяцах войны
"Артистическая шушера". Невзоров резко высказался о российских артистах, развлекающих "путинский фашизм"
"Артистическая шушера". Невзоров резко высказался о российских артистах, развлекающих "путинский фашизм"
Лопес после романтического видео с Аффлеком удалила все свои публикации в Instagram
Лопес после романтического видео с Аффлеком удалила все свои публикации в Instagram
Старшая дочь Гейтса спустя год после свадьбы с египтянином сообщила о беременности. Фото
Старшая дочь Гейтса спустя год после свадьбы с египтянином сообщила о беременности. Фото
Арестович в постели показал журналистке, как "заплетать ножки", чтобы было теплее. Видео
Арестович в постели показал журналистке, как "заплетать ножки", чтобы было теплее. Видео
"Ани Лорак – овца. Ждем в Вышгороде". Анатолий Анатолич ответил певице, которая свое молчание о войне объяснила желанием "нести любовь"
"Ани Лорак – овца. Ждем в Вышгороде". Анатолий Анатолич ответил певице, которая свое молчание о войне объяснила желанием "нести любовь"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Арестович покинул Украину. Фото за границей (236201)
2
Брежнева на фоне слухов о разводе публично обратилась к "композитору и продюсеру" Меладзе, не став называть его мужем (70914)
3
Бывшая жена мэра Киева Кличко сообщила о болезни (67979)
4
Сестра Ефросининой за ужином похвасталась десертом российского производства. Фото (33462)
5
"Кайфонула от души". Бывшая жена Остапчука показала своего нового партнера (28425)
6
"Это что за богиня?", "Очень стильно". Никитюк снялась в кожаном платье от украинского бренда за 4,5 тыс. грн (23387)
7
"Эта история – о человечности". Волонтер показала слова, которые написал Залужный матери украинского воина, который погиб на фронте (17251)
8
Литва внесет проживающую в Латвии певицу Loboda в список персон нон грата. Названа причина (16954)
 
 
 
 