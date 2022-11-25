Для установления безопасности в Европе недостаточно только военной победы над Россией – Дуда

По его словам, кроме поражения на фронте, Москва должна проиграть и на политическом поле, и в экономической сфере. Выполнение этих условий нужно всем европейским странам, ощущающим ее соседство.
"Безопасная Европа – это Европа, в которой Россия потерпела поражение: политическое, военное и экономическое. Побежденная Россия означает безопасную Украину, Польшу, Литву, Латвию, Румынию и остальную Европу", – заявил Дуда.
Prezydent @AndrzejDuda w #Kowno: Europa bezpieczna to Europa, w której Rosja jest pokonana: politycznie, militarnie i gospodarczo. Pokonana Rosja to bezpieczna Ukraina, Polska, Litwa, * otwa, Rumunia i reszta Europy.— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) November 25, 2022