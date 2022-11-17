Польша отказала в выдаче виз членам российской делегации в ОБСЕ

Ранее RMF FM сообщило – с оговоркой, что официальной позиции польских органов пока нет – что парламентарии из России должны были приехать в Варшаву на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ, но они не смогут попасть в Польшу среди прочего "из-за санкций на многих участках контактов на линии Запад – Москва".

По данным RMF, речь идет об ограничениях на поездки россиян в некоторые страны Евросоюза. Членам делегации также сообщили, что их приезд в Польшу нарушит принцип солидарности с Украиной.