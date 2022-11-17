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Польша отказала в выдаче виз членам российской делегации в ОБСЕ

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Членов российской делегации ОБСЕ не пустили в Польшу
Членов российской делегации ОБСЕ не пустили в Польшу
Фото: depositphotos.com

Польша отказала в выдаче виз членам российской делегации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которые должны были принять участие в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Варшаве. Об этом 16 ноября агентству PAP сообщил представитель МИД Польши Лукаш Ясина.

Ранее RMF FM сообщило – с оговоркой, что официальной позиции польских органов пока нет – что парламентарии из России должны были приехать в Варшаву на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ, но они не смогут попасть в Польшу среди прочего "из-за санкций на многих участках контактов на линии Запад – Москва".

По данным RMF, речь идет об ограничениях на поездки россиян в некоторые страны Евросоюза. Членам делегации также сообщили, что их приезд в Польшу нарушит принцип солидарности с Украиной.

Контекст:

Осенняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ должна состояться с 24 по 26 ноября в польской столице Варшаве.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Польша, ОБСЕ, Варшава, визы
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