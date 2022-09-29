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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ОБСЕ продолжит проектную деятельность в Украине

Украина и ОБСЕ провели церемонию обмена письмами о продолжении проектной деятельности организации
Украина и ОБСЕ провели церемонию обмена письмами о продолжении проектной деятельности организации
Фото: mfa.gov.ua

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова и генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид провели церемонию обмена письмами о продолжении проектной деятельности ОБСЕ в Украине. Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Мы приветствуем сегодняшнее подписание писем, подтверждающих важность проектной деятельности ОБСЕ в Украине. В силу полномасштабной войны наше государство имеет очень конкретные потребности в проектах для преодоления разрушительных последствий российской агрессии и вся международная поддержка, включая в рамках ОБСЕ, очень нужна", – заявила Джапарова.

В министерстве заявили, что достигнутая договоренность стала общим ответом на попытки России заблокировать программную деятельность ОБСЕ в Украине.

По мнению Джапаровой, подписание писем является важным прецедентом, который продемонстрировал, что РФ не сможет продолжать использовать "существующий в ОБСЕ принцип консенсуса принятия решений в своих преступных целях".

Контекст:

В апреле ОБСЕ заявила, что закрывает специальную мониторинговую миссию в Украине. Организация приняла такое решение после того, как РФ в марте заблокировала продление мандата миссии.

С 1 июля прекратил работу и украинский офис координатора проектов ОБСЕ из-за того, что Россия не согласовала продление мандата ОБСЕ в Украине. Офис вел деятельность в Украине в течение 23 лет. Его сотрудники занимались гуманитарной и юридической поддержкой пострадавших от военных действий, противодействием торговле людьми, сообщали в организации.

2 августа председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау объявил о запуске новой программы ОБСЕ для Украины. Она предусматривает, в частности, противодействие незаконному перемещению украинцев, сексуальному насилию со стороны оккупантов. 

Теги: Россия, Украина, ОБСЕ, война, война России против Украины, Эмине Джапарова, Хельга Шмид, письмо
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