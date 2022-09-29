ОБСЕ продолжит проектную деятельность в Украине

"Мы приветствуем сегодняшнее подписание писем, подтверждающих важность проектной деятельности ОБСЕ в Украине. В силу полномасштабной войны наше государство имеет очень конкретные потребности в проектах для преодоления разрушительных последствий российской агрессии и вся международная поддержка, включая в рамках ОБСЕ, очень нужна", – заявила Джапарова.

В министерстве заявили, что достигнутая договоренность стала общим ответом на попытки России заблокировать программную деятельность ОБСЕ в Украине.

По мнению Джапаровой, подписание писем является важным прецедентом, который продемонстрировал, что РФ не сможет продолжать использовать "существующий в ОБСЕ принцип консенсуса принятия решений в своих преступных целях".