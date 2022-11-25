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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российским военным говорят, что для победы численность их армии должна составлять 5 млн человек – Генштаб ВСУ

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В РФ в ближайшее время может начаться новая волна мобилизации, отметили в Генштабе
В РФ в ближайшее время может начаться новая волна мобилизации, отметили в Генштабе
Фото: ЕРА

Среди российских военнослужащих военно-политическое руководство РФ распространяет документ под названием "Выводы войны с НАТО в Украине", в котором утверждается, что России для победы над Украиной нужна армия численностью в 5 млн человек.

Об этом заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов заявил на брифинге 24 ноября, его цитирует "Укринформ"

"Часть данного шедевра среди прочего освещает основные проблемы российских оккупационных войск, среди которых – неспособность командиров командовать личным составом в войсках, неудовлетворительное состояние дисциплины и боевой подготовки, устарелость вооружения и военной техники, невозможность принятия командирами решений без обязательного согласования с командованием и так далее", – отметил Громов. 

По его данным, в этом документе отмечается, что силы обороны Украины имеют достаточно высокий уровень оснащения, а командиры – на всех уровнях могут самостоятельно принимать решения в боевых условиях. 

"Также в документе отмечается, что такой войны не было уже более 80 лет, а для достижения Россией победы численный состав ее армии должен составить около 5 млн военнослужащих", – добавил Громов. 

Он сказал, что отдельные российские офицеры на основании этого документа пришли к выводу, что в РФ возможна новая волна мобилизации и введение военного положения. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Мобилизованные оккупанты сдаются в плен в Украине или погибают.

4 ноября Путин утверждал, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. По его словам, 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Генштаб ВСУ, мобилизация, армия РФ, война России против Украины, военнослужащий, Алексей Громов
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