Российским военным говорят, что для победы численность их армии должна составлять 5 млн человек – Генштаб ВСУ

В РФ в ближайшее время может начаться новая волна мобилизации, отметили в Генштабе Фото: ЕРА

Об этом заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов заявил на брифинге 24 ноября, его цитирует "Укринформ".

"Часть данного шедевра среди прочего освещает основные проблемы российских оккупационных войск, среди которых – неспособность командиров командовать личным составом в войсках, неудовлетворительное состояние дисциплины и боевой подготовки, устарелость вооружения и военной техники, невозможность принятия командирами решений без обязательного согласования с командованием и так далее", – отметил Громов.

По его данным, в этом документе отмечается, что силы обороны Украины имеют достаточно высокий уровень оснащения, а командиры – на всех уровнях могут самостоятельно принимать решения в боевых условиях.

"Также в документе отмечается, что такой войны не было уже более 80 лет, а для достижения Россией победы численный состав ее армии должен составить около 5 млн военнослужащих", – добавил Громов.

Он сказал, что отдельные российские офицеры на основании этого документа пришли к выводу, что в РФ возможна новая волна мобилизации и введение военного положения.

Война России против Украины. Главное (обновляется)