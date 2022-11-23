ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Равнодушие и апатия. Соцопросы в РФ показали, что россияне устали от войны, но в Кремле рассчитывают, что "люди ко всему привыкают" – "Медуза"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Кремле хотели бы видеть вдохновленных войной россиян, но соцопросы показывают, что жители страны-оккупанта испытывают апатию, утверждает "Медуза"
В Кремле хотели бы видеть вдохновленных войной россиян, но соцопросы показывают, что жители страны-оккупанта испытывают апатию, утверждает "Медуза"
Фото: EPA

Результаты социологических опросов об отношении россиян к войне, проведенных недавно в закрытом режиме в ряде российских регионов, показывают, что жители страны-оккупанта "не чувствуют оптимизма по поводу своего будущего и будущего России", пишет 22 ноября издание "Медуза".

Два источника, близкие к Кремлю и знакомые с результатами исследований, рассказали изданию, что в начале ноября в нескольких регионах России, в том числе на Дальнем Востоке и в Центральном федеральном округе, по заказу администрации президента (АП) РФ провели закрытые фокус-группы об отношении местных жителей к войне.

По словам собеседников издания, данные фокус-групп четко свидетельствуют, что россияне "не чувствуют оптимизма по поводу своего будущего и будущего страны".

"Это не уход в оппозицию или полное неприятие "специальной военной операции". Это безразличие и апатия. Ничего не вдохновляет, ничего не тянет вперед. Только отстаньте от нас, не лезьте к нам", – сформулировал настроения россиян один из собеседников "Медузы".

Он подчеркнул, что эти настроения, по мнению АП РФ, не связаны с успешным контрнаступлением украинских войск и отступлением армии РФ из Херсона. В Кремле считают, что россияне "устали от войны в принципе".

В ходе исследования россияне назвали "главные болевые точки", связанные с войной. Это мобилизация, экономические трудности из-за санкций и, что источники издания посчитали неожиданным, блокировка Instagram в РФ.

Собеседники "Медузы" отметили, что россияне, несмотря на активную работу пропагандистов, все чаще спрашивают о причинах войны: "С чем связаны трудности, почему они происходят?"

Российская власть при этом не прогнозирует в ближайшем будущем в России масштабных антивоенных протестов, утверждают источники "Медузы".

"Люди ко всему привыкают", – выразил мнение Кремля один из собеседников, близких к администрации президента РФ.

Источники издания при этом не исключают, что ситуация может измениться, если российские власти объявят о новом, еще более масштабном, этапе мобилизации. 

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля после того, как Путин заявил, что его цель – некие "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

Опрос "Левада-центра", проведенный в России в конце марта, показал, что военную агрессию против Украины поддерживал 81% россиян.

12 июля российская "Медуза" опубликовала результаты закрытого опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу администрации президента РФ. В нем 57% высказались за продолжение боевых действий в Украине, мнение, что войну нужно остановить, озвучили 30% респондентов, остальные 13% опрошенных затруднились с ответом.

Результаты опроса социологической службы Russian Field, которые 9 августа опубликовал российский "Коммерсантъ", показали, что 65% россиян одобрили бы решение Путина остановить "военную операцию" и подписать мирное соглашение. При этом 60% респондентов поддержали бы и его намерение начать "новое наступление на Киев". Авторы исследования отмечают, что за период с середины марта до конца июля соотношение сторонников и противников войны практически не изменилось: ее поддерживают 69% респондентов, против – 23%, еще 8% затруднились или отказались ответить.

Согласно результатам соцопроса российского "Левада-центра", опубликованным 1 сентября, 60% опрошенных россиян считают, что не несут моральной ответственности за гибель мирных жителей и разрушения в Украине. Чувствуют себя виноватыми лишь 10% респондентов.

Войну, которую РФ развязала, напав на Украину, поддерживает большинство жителей государства-агрессора – 82% населения, заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов 18 октября в интервью проекту "Орестократія". "Мы воюем не с российским режимом, а к сожалению, с российским народом", добавил он.

Теги: Россия, Украина, Херсон, Кремль, оккупация, соцопрос, мобилизация, агрессия, исследование, вторжение, Russia, страна-агрессор, война России против Украины, власть, население, российские оккупанты, деоккупация, россияне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мы арестовывали воров. Стоит сказать полиции, что это вор". Чичваркин рассказал, как поступит, если увидит в своем ресторане Путина
"Мы арестовывали воров. Стоит сказать полиции, что это вор". Чичваркин рассказал, как поступит, если увидит в своем ресторане Путина
"Кайфонула от души". Бывшая жена Остапчука показала своего нового партнера
"Кайфонула от души". Бывшая жена Остапчука показала своего нового партнера
"Планирую вернуться еще более титановым, чем сейчас. И снова смогу защищать". Маси Найем заявил, что готовится к новой операции
"Планирую вернуться еще более титановым, чем сейчас. И снова смогу защищать". Маси Найем заявил, что готовится к новой операции
"Наверное, что-то знает". 53-летний Доний показал пятилетнюю дочь, которая пела о победе Украины над российскими оккупантами. Видео
"Наверное, что-то знает". 53-летний Доний показал пятилетнюю дочь, которая пела о победе Украины над российскими оккупантами. Видео
28-летний муж 40-летней Спирс, который раньше имел лишний вес, похвастался мышцами
28-летний муж 40-летней Спирс, который раньше имел лишний вес, похвастался мышцами
"Счастье в простых вещах". Tarabarova, которая ждет третьего ребенка, показала прогулку с сыном
"Счастье в простых вещах". Tarabarova, которая ждет третьего ребенка, показала прогулку с сыном
"Будет помнить, что дома его ждет жена". Возлюбленная украинского защитника проехала 700 км, чтобы сыграть свадьбу на передовой
"Будет помнить, что дома его ждет жена". Возлюбленная украинского защитника проехала 700 км, чтобы сыграть свадьбу на передовой
"Почти не постарела". 56-летняя Кроуфорд в блестящем наряде покружилась перед камерой. Видео
"Почти не постарела". 56-летняя Кроуфорд в блестящем наряде покружилась перед камерой. Видео
Брежнева на фоне слухов о разводе публично обратилась к "композитору и продюсеру" Меладзе, не став называть его мужем
Брежнева на фоне слухов о разводе публично обратилась к "композитору и продюсеру" Меладзе, не став называть его мужем
Сестра Ефросининой за ужином похвасталась десертом российского производства. Фото
Сестра Ефросининой за ужином похвасталась десертом российского производства. Фото
Бывшая жена мэра Киева Кличко сообщила о болезни
Бывшая жена мэра Киева Кличко сообщила о болезни
"Что из них вырастет? Травмированные или ватные". Ефросинина отреагировала на фото российских детей, которых заставили лечь буквой Z
"Что из них вырастет? Травмированные или ватные". Ефросинина отреагировала на фото российских детей, которых заставили лечь буквой Z
Невзоров высмеял Бузову и ее "отработку" патриотизма
Невзоров высмеял Бузову и ее "отработку" патриотизма
"Записывай прощальное видео". Полякова рассказала о заявлении продюсеров грузинского шоу "Танцы со звездами" накануне съемок нового эпизода
"Записывай прощальное видео". Полякова рассказала о заявлении продюсеров грузинского шоу "Танцы со звездами" накануне съемок нового эпизода
"Когда вспомнил, что украинец": Амадор Лопес показал свои эмоции
"Когда вспомнил, что украинец": Амадор Лопес показал свои эмоции
Loboda объяснила, о чем ее новая песня на украинском
Loboda объяснила, о чем ее новая песня на украинском
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Дочь Путина", "Олицетворение всего русского мира". В сети обсуждают ролик россиянки, который показал Гордон (223755)
2
"Думала, вы не такая, чтобы выставлять свои прелести", "Соблазнительная". 37-летняя Саливанчук стала студенткой и снялась без белья (220418)
3
Арестович покинул Украину. Фото за границей (177773)
4
Арестович назвал главную ошибку Путина по отношению к Зеленскому (142551)
5
64-летняя Мадонна развела ноги и показала себя вблизи. Фото (57638)
6
"Он оплакивал свои утраченные возможности, поездки в Европу на свадьбы к олигархам, большие гонорары". Максакова о слезах Баскова на программе у Корчевникова (56861)
7
Морпех Дианов передал Поляковой 1,7 млн грн на благотворительный сбор для протезирования украинских защитников (49268)
8
Дочь Филатова вышла в свет в платье на тонких бретельках. Жена мэра Днепра прокомментировала (47369)
 
 
 
 