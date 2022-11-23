Равнодушие и апатия. Соцопросы в РФ показали, что россияне устали от войны, но в Кремле рассчитывают, что "люди ко всему привыкают" – "Медуза"

Два источника, близкие к Кремлю и знакомые с результатами исследований, рассказали изданию, что в начале ноября в нескольких регионах России, в том числе на Дальнем Востоке и в Центральном федеральном округе, по заказу администрации президента (АП) РФ провели закрытые фокус-группы об отношении местных жителей к войне.
По словам собеседников издания, данные фокус-групп четко свидетельствуют, что россияне "не чувствуют оптимизма по поводу своего будущего и будущего страны".
"Это не уход в оппозицию или полное неприятие "специальной военной операции". Это безразличие и апатия. Ничего не вдохновляет, ничего не тянет вперед. Только отстаньте от нас, не лезьте к нам", – сформулировал настроения россиян один из собеседников "Медузы".
Он подчеркнул, что эти настроения, по мнению АП РФ, не связаны с успешным контрнаступлением украинских войск и отступлением армии РФ из Херсона. В Кремле считают, что россияне "устали от войны в принципе".
В ходе исследования россияне назвали "главные болевые точки", связанные с войной. Это мобилизация, экономические трудности из-за санкций и, что источники издания посчитали неожиданным, блокировка Instagram в РФ.
Собеседники "Медузы" отметили, что россияне, несмотря на активную работу пропагандистов, все чаще спрашивают о причинах войны: "С чем связаны трудности, почему они происходят?"
Российская власть при этом не прогнозирует в ближайшем будущем в России масштабных антивоенных протестов, утверждают источники "Медузы".
"Люди ко всему привыкают", – выразил мнение Кремля один из собеседников, близких к администрации президента РФ.
Источники издания при этом не исключают, что ситуация может измениться, если российские власти объявят о новом, еще более масштабном, этапе мобилизации.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля после того, как Путин заявил, что его цель – некие "демилитаризация" и "денацификация" Украины.
Опрос "Левада-центра", проведенный в России в конце марта, показал, что военную агрессию против Украины поддерживал 81% россиян.
12 июля российская "Медуза" опубликовала результаты закрытого опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу администрации президента РФ. В нем 57% высказались за продолжение боевых действий в Украине, мнение, что войну нужно остановить, озвучили 30% респондентов, остальные 13% опрошенных затруднились с ответом.
Результаты опроса социологической службы Russian Field, которые 9 августа опубликовал российский "Коммерсантъ", показали, что 65% россиян одобрили бы решение Путина остановить "военную операцию" и подписать мирное соглашение. При этом 60% респондентов поддержали бы и его намерение начать "новое наступление на Киев". Авторы исследования отмечают, что за период с середины марта до конца июля соотношение сторонников и противников войны практически не изменилось: ее поддерживают 69% респондентов, против – 23%, еще 8% затруднились или отказались ответить.
Согласно результатам соцопроса российского "Левада-центра", опубликованным 1 сентября, 60% опрошенных россиян считают, что не несут моральной ответственности за гибель мирных жителей и разрушения в Украине. Чувствуют себя виноватыми лишь 10% респондентов.
Войну, которую РФ развязала, напав на Украину, поддерживает большинство жителей государства-агрессора – 82% населения, заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов 18 октября в интервью проекту "Орестократія". "Мы воюем не с российским режимом, а к сожалению, с российским народом", добавил он.