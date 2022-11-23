Равнодушие и апатия. Соцопросы в РФ показали, что россияне устали от войны, но в Кремле рассчитывают, что "люди ко всему привыкают" – "Медуза"

В Кремле хотели бы видеть вдохновленных войной россиян, но соцопросы показывают, что жители страны-оккупанта испытывают апатию, утверждает "Медуза" Фото: EPA

Два источника, близкие к Кремлю и знакомые с результатами исследований, рассказали изданию, что в начале ноября в нескольких регионах России, в том числе на Дальнем Востоке и в Центральном федеральном округе, по заказу администрации президента (АП) РФ провели закрытые фокус-группы об отношении местных жителей к войне.

По словам собеседников издания, данные фокус-групп четко свидетельствуют, что россияне "не чувствуют оптимизма по поводу своего будущего и будущего страны".

"Это не уход в оппозицию или полное неприятие "специальной военной операции". Это безразличие и апатия. Ничего не вдохновляет, ничего не тянет вперед. Только отстаньте от нас, не лезьте к нам", – сформулировал настроения россиян один из собеседников "Медузы".

Он подчеркнул, что эти настроения, по мнению АП РФ, не связаны с успешным контрнаступлением украинских войск и отступлением армии РФ из Херсона. В Кремле считают, что россияне "устали от войны в принципе".

В ходе исследования россияне назвали "главные болевые точки", связанные с войной. Это мобилизация, экономические трудности из-за санкций и, что источники издания посчитали неожиданным, блокировка Instagram в РФ.

Собеседники "Медузы" отметили, что россияне, несмотря на активную работу пропагандистов, все чаще спрашивают о причинах войны: "С чем связаны трудности, почему они происходят?"

Российская власть при этом не прогнозирует в ближайшем будущем в России масштабных антивоенных протестов, утверждают источники "Медузы".

"Люди ко всему привыкают", – выразил мнение Кремля один из собеседников, близких к администрации президента РФ.

Источники издания при этом не исключают, что ситуация может измениться, если российские власти объявят о новом, еще более масштабном, этапе мобилизации.