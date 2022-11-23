"Народ перестает быть простым слушателем, а начинает спрашивать за результаты". Российские пропагандисты признали провал импортозамещения и поняли, что такое настоящий суверенитет

Российский пропагандист Попов беспокоится, что в России не на чем будет ездить и летать Скриншот: "Россия 24" / YouTube

Попов, который ведет "60 минут" совместно со своей супругой, российской пропагандисткой Ольгой Скабеевой, выразил недовольство тем, как в РФ идет импортозамещение в условиях международных санкций.

Он прокомментировал обсуждаемые сейчас в России идеи национализации западного имущества и активов на территории РФ и пришел к выводу, что тогда на следующий день "встанут "Сапсаны" – используемые в России скоростные поезда немецкого производств.

По мнению Попова, россиянам в случае национализации не на чем будет ездить, исчезнет возможность звонить, проблемы будут и с полетами, так как собственный дальнемагистральный самолет РФ так и не создала. Он предложил россиянам признать, что "у нас все западное"

"Женя Попов, мой знакомый, иногда рвет все шаблоны. Вопреки общему мнению, он достаточно остро реагирует на проблемы в России. Практически после девятом месяцев спецоперации народ перестает быть простым слушателем, а начинает спрашивать за результаты", – написал Соловьев, комментируя монолог Попова.

Соловьев отметил, что "народ" интересуется не только тактикой РФ в развязанной ею же войне, которая складывается для России неудачно, но и ответственными за провалы импортозамещения.

"Люди хотят получить ответ: а дальше что? Ездить в старых поездах люди не хотят, когда во всем мире давно есть разработки типа "Сапсанов". Летать тоже надо безопасно. Да и просто смартфоны и планшеты нужны в повседневной жизни, которые мы за 10 лет так и не стали производить", – констатировал пропагандист.

Он признал, что заявления о том, что "мы [россияне] за великую цель боремся и терпим ограничения ради собственного суверенитета" работают плохо..

"Это не будет иметь смысла, если наш суверенитет похож на 90-е, когда у людей не было ничего. Суверенитет – это когда мы создаём лучшее и ни от кого не зависим, и даже ставим в зависимость от нашей продукции других. Только так", – заявил Соловьев.