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"Народ перестает быть простым слушателем, а начинает спрашивать за результаты". Российские пропагандисты признали провал импортозамещения и поняли, что такое настоящий суверенитет

Российский пропагандист Попов беспокоится, что в России не на чем будет ездить и летать
Российский пропагандист Попов беспокоится, что в России не на чем будет ездить и летать
Скриншот: "Россия 24" / YouTube

Российский пропагандист Владимир Соловьев 22 ноября написал в Telegram комментарий к выступлению своего "коллеги" Евгения Попова в эфире программы "60 минут" на контролируемом российским государством-оккупантом канале "Россия 1".

Попов, который ведет "60 минут" совместно со своей супругой, российской пропагандисткой Ольгой Скабеевой, выразил недовольство тем, как в РФ идет импортозамещение в условиях международных санкций.

Он прокомментировал обсуждаемые сейчас в России идеи национализации западного имущества и активов на территории РФ и пришел к выводу, что тогда на следующий день "встанут "Сапсаны" – используемые в России скоростные поезда немецкого производств.

По мнению Попова, россиянам в случае национализации не на чем будет ездить, исчезнет возможность звонить, проблемы будут и с полетами, так как собственный дальнемагистральный самолет РФ так и не создала. Он предложил россиянам признать, что "у нас все западное"

"Женя Попов, мой знакомый, иногда рвет все шаблоны. Вопреки общему мнению, он достаточно остро реагирует на проблемы в России. Практически после девятом  месяцев спецоперации народ перестает быть простым слушателем, а начинает спрашивать за результаты", – написал Соловьев, комментируя монолог Попова.

Соловьев отметил, что "народ" интересуется не только тактикой РФ в развязанной ею же войне, которая складывается для России неудачно, но и ответственными за провалы импортозамещения.

"Люди хотят получить ответ: а дальше что? Ездить в старых поездах люди не хотят, когда во всем мире давно есть разработки типа "Сапсанов". Летать тоже надо безопасно. Да и просто смартфоны и планшеты нужны в повседневной жизни, которые мы за 10 лет так и не стали производить", – констатировал пропагандист.

Он признал, что заявления о том, что "мы [россияне] за великую цель боремся и терпим ограничения ради собственного суверенитета" работают плохо..

"Это не будет иметь смысла, если наш суверенитет похож на 90-е, когда у людей не было ничего. Суверенитет – это когда мы создаём лучшее и ни от кого не зависим, и даже ставим в зависимость от нашей продукции других. Только так", – заявил Соловьев.

Контекст:

Украинские власти неоднократно призывали западные страны прекратить трансляцию российских телеканалов, которые распространяют дезинформацию об Украине. 20 ноября  министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вновь повторил этот призыв, объяснив, что на российском телевидении продолжают транслировать заявления, разжигающие ненависть к украинцам, и призывать к новым ударам по Украине. "Российская государственная пропаганда в ЕС и других странах должна быть полностью запрещена", – подчеркнул он. 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские пропагандисты и лидеры мнений, которые поддерживают войну России против Украины и мобилизуют людей на нее, "должны получить полный пакет санкций, чтобы вообще ничего не могли делать в мире". "Работаем над этим", – сообщил он в конце октября.

Евросоюз, вероятно, представит девятый пакет санкций против РФ, а также против Беларуси в конце осени, сообщил 16 ноября редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк. Ожидается, что он ударит по российским чиновникам, пропагандистам, руководителям и другим фигурам, поддерживающим клептократический режим президента России Владимира Путина. Часть российских пропагандистов уже находятся под санкциями разных стран за распространение пропаганды и действия, нарушающие территориальную целостность Украины. 

Теги: Россия, телевидение, санкции, экономика, самолет, импорт, российская пропаганда, запрет, Владимир Соловьев, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, импортзамещение, активы, ограничения, суверенитет, национализация, Евгений Попов, Ольга Скабеева, поезд, зависимость, российские оккупанты
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