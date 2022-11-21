Ксения Ларина: Мизулина, Симоньян, Скабеева, резиновая Валя Матвиенко – это абсолютно фашиствующие, безжалостные тетки

Говоря о российских пропагандистках, в частности об Ольге Скабеевой и Маргарите Симоньян, Бацман отметила, что они вызывают даже большее отвращение, чем пропагандисты-мужчины.

"Скабеева, Симоньян – их несколько, но эти две самые яркие – делают настолько мерзкие, отвратительные вещи, которые, казалось бы, по своей природе женщине как матери не должны быть присущи, они не должны быть свойственны... А они в это все настолько глубоко закопались... Скажите, а какое наказание их ждет?" – спросила Бацман.

"Наказание, слава богу, не по гендерному признаку настигает человека. Собственно, я считаю, что здесь никаких гендерных отличий не бывает. Зачастую – по истории мы знаем – женщины бывают куда агрессивнее и беспощаднее мужчин. Поэтому все эти прекраснодушные разговоры: "А вот хорошо, чтобы у нас президентом была женщина..." Посмотрите на них, на эти искаженные бешенством лица! Посмотрите на [сенатора Елену] Мизулину, посмотрите на [депутата Госдумы от "Единой России" Ирину] Яровую, посмотрите на уже упомянутых нами Симоньян и Скабееву... Да, [председателя Совета Федерации] Валентину Матвиенко – резиновую Валю... Я могу многих перечислить. Абсолютно фашиствующие, безжалостные тетки. Люди, потерявшие человеческий облик давным-давно. Поэтому здесь никаких различий нет", – убеждена журналистка.

Она сказала, что не верит, что, как говорят, Симоньян является хорошей мамой.

"Когда даже мой бывший главный редактор [на "Эхе Москвы"] Алексей Венедиктов там пишет [про Симоньян]: "Какая замечательная мама! Она сумасшедшая мамаша! Она такая мама!" Я, конечно же, сильные сомнения испытываю по этому поводу, потому что во мне это не соединяется никак. Никак!" – подчеркнула Ларина.

Журналистка при этом напомнила, что во времена Второй мировой войны среди немецких захватчиков было много хороших семьянинов, но это не мешало им совершать преступления.

"Среди фашистов было очень много прекрасных людей, которые любили своих детей, гладили по головкам своих белокурых Альхенов и Гансов и мечтали вернуться к своей белокурой Жози и привезти ей какие-нибудь интересные сережки, а если повезет, то и начищенный самовар откуда-нибудь из русского захолустья, или кокошник, или сарафан, – сказала Ларина. – А сколько было среди них и сколько есть среди российских агрессоров людей, которые любят классическую музыку, хорошую литературу, разбираются в живописи... Вообще такие эстеты, образованные люди, не просто какие-нибудь упыри из депрессивных регионов (их я не буду сейчас называть), которые насиловали людей, пытали в Буче и Мариуполе... Есть среди них не только упыри и не только бывшие или настоящие зэки, завербованные ЧВК "Вагнер". Есть вполне себе порядочные люди".

Это, подчеркнула она, абсолютно не приуменьшает их вины, – "они те же самые преступники, но образованные".

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Видео: Алеся Бацман / YouTube