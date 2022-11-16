Материнство Симоньян, тюрьма для Скабеевой, "клоп" Путин, новый президент России. Интервью Бацман с Лариной. Трансляция

Видео: Алеся Бацман / YouTube

Во время интервью Ларина говорила о:

российских пропагандистах, в частности о Маргарите Симоньян и Ольге Скабеевой, и о том, как пропаганда влияет на россиян;

массированных обстрелах инфраструктуры Украины российскими оккупантами;

отношении российской власти к российскому народу;

российской армии и ее преступлениях в Украине;

российской оппозиции, в частности об Алексее Навальном и Леониде Гозмане;

президенте РФ Владимире Путине и о том, почему он постоянно упоминает попу в своих выступлениях.

"Для большинства россиян Родина – это ботинки президента, которые нужно лизать", – сказала во время интервью журналистка.

Ксения Ларина (настоящее имя – Оксана Баршева) родилась в 1963 году в Москве. Окончила актерский факультет ГИТИСа.

После окончания вуза работала актрисой в Театре имени Пушкина и в театре "Сатирикон". После 1991 года ушла из театра, начала заниматься журналистикой.

В разные годы была ведущей на радиостанции "Ностальжи", телеканале РЕН ТВ, радиостанции "Эхо Москвы".

В 2017 году Ларина уехала из России. По словам главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова, это произошло из-за травли со стороны российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Сейчас Ларина, как сообщается на ее странице в Instagram, живет на две страны – Россию и Португалию.