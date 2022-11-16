Материнство Симоньян, тюрьма для Скабеевой, "клоп" Путин, новый президент России. Интервью Бацман с Лариной. Трансляция

Во время интервью Ларина говорила о:
"Для большинства россиян Родина – это ботинки президента, которые нужно лизать", – сказала во время интервью журналистка.
Ксения Ларина (настоящее имя – Оксана Баршева) родилась в 1963 году в Москве. Окончила актерский факультет ГИТИСа.
После окончания вуза работала актрисой в Театре имени Пушкина и в театре "Сатирикон". После 1991 года ушла из театра, начала заниматься журналистикой.
В разные годы была ведущей на радиостанции "Ностальжи", телеканале РЕН ТВ, радиостанции "Эхо Москвы".
В 2017 году Ларина уехала из России. По словам главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова, это произошло из-за травли со стороны российского пропагандиста Владимира Соловьева.
Сейчас Ларина, как сообщается на ее странице в Instagram, живет на две страны – Россию и Португалию.