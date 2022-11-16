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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Материнство Симоньян, тюрьма для Скабеевой, "клоп" Путин, новый президент России. Интервью Бацман с Лариной. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман транслируется интервью с российской журналисткой Ксенией Лариной.

Во время интервью Ларина говорила о:

  • российских пропагандистах, в частности о Маргарите Симоньян и Ольге Скабеевой, и о том, как пропаганда влияет на россиян;
  • массированных обстрелах инфраструктуры Украины российскими оккупантами; 
  • отношении российской власти к российскому народу;
  • российской армии и ее преступлениях в Украине;
  • российской оппозиции, в частности об Алексее Навальном и Леониде Гозмане; 
  • президенте РФ Владимире Путине и о том, почему он постоянно упоминает попу в своих выступлениях.

"Для большинства россиян Родина – это ботинки президента, которые нужно лизать", – сказала во время интервью журналистка. 

Ксения Ларина (настоящее имя  Оксана Баршева) родилась в 1963 году в Москве. Окончила актерский факультет ГИТИСа.

После окончания вуза работала актрисой в Театре имени Пушкина и в театре "Сатирикон". После 1991 года ушла из театра, начала заниматься журналистикой. 

В разные годы была ведущей на радиостанции "Ностальжи", телеканале РЕН ТВ, радиостанции "Эхо Москвы". 

В 2017 году Ларина уехала из России. По словам главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова, это произошло из-за травли со стороны российского пропагандиста Владимира Соловьева. 

Сейчас Ларина, как сообщается на ее странице в Instagram, живет на две страны – Россию и Португалию.

Теги: Россия, Владимир Путин, Алексей Навальный, российская пропаганда, армия РФ, Маргарита Симоньян, Алеся Бацман, война России против Украины, Ксения Ларина, Леонид Гозман, Ольга Скабеева
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