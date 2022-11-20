"Они будут сидеть и без газа, и без света, и без всего". Кулеба призвал мировое сообщество запретить российское телевидение за разжигание геноцида

"Разжигание геноцида на российском государственном телевидении идет полным ходом. Они признают, что Россия бомбит критически важную инфраструктуру Украины, чтобы создать невыносимые условия жизни для мирных жителей, и призывают к новым ударам", – написал Кулеба.

Он призвал полностью запретить "российскую государственную пропаганду" в ЕС и других странах.

Incitement of genocide on Russian state TV is in full swing. They admit Russia bombs out Ukraine’s critical infrastructure to inflict unbearable conditions of life on civilians and they call for more strikes. Russian state propaganda in the EU and elsewhere must be fully banned. https://t.co/a6tfi52Mi5 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 20, 2022

Кулеба перепостил видео проекта Russian Media Monitor с нарезкой недавних публичных заявлений российских депутатов, чиновников и журналистов в ток-шоу "Своя правда", идущем на НТВ.

Ряд политиков на видео заявил, что Россия "вынуждена принимать меры", чтобы украинские жители "вышли на улицы" и принудили власти к капитуляции или свергли власть президента Владимира Зеленского.

"Что новенького – мы бьем не только по всяким подстанциям, ТЭЦ, мы начали бить еще и по газовой инфраструктуре. Уже очевидно, что это линия, понятно, к чему она может привести Украину", – признает депутат Московской гордумы, телеведущий Роман Бабаян.

Он подчеркнул, что "удары должны продолжаться, удары по инфраструктуре надо наносить и список инфраструктурных объектов надо расширить".

Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов заявил, что это "удары возмездия" и проявления российской "абсолютно святой ненависти".

"Они будут сидеть и без газа, и без света, и без всего! Потому что если киевский режим выбрал для себя путь военных преступников, они должны там и замерзнуть, и сгнить!" – считает он. На вопрос: "Обычные люди должны сгнить и замерзнуть?" – депутат эмоционально воскликнул: "Обычные люди должны выйти на улицы и наконец-то закончить это правление нацистского режима Зеленского!"

"Когда инфраструктурные объекты каждый день получают в тыкву, когда у гражданского населения... невыносимые условия для жизни зимой, это, конечно же, скорая помощь не ездит, старики умирают, дети. Европа готова принять, создает спортивные залы с обогревом, но для Зеленского это будет аргумент, он позвонит [канцлеру Германии Олафу] Шольцу и скажет: "Шольц! Помнишь, ты говорил, что не признаешь переговоры Украины с Россией? А смотри – у меня население бежит, мы зимовать не можем. А давай поговорим, на каких условиях мы готовы подписать капитуляцию де-факто", – надеется политолог Владимир Сергиенко.

Meanwhile in Russia: a lawmaker argues that the strikes against Ukraine's critical infrastructure are meant to express Russia's "holy hatred" towards Ukrainians and prompt them to overthrow Zelensky. Others pontificate that freezing Ukrainian civilians will prompt a capitulation. pic.twitter.com/5NXSxnl4B4 — Julia Davis (@JuliaDavisNews) November 19, 2022