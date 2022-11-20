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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Они будут сидеть и без газа, и без света, и без всего". Кулеба призвал мировое сообщество запретить российское телевидение за разжигание геноцида

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Кулеба: Разжигание геноцида на российском государственном телевидении идет полным ходом
Кулеба: Разжигание геноцида на российском государственном телевидении идет полным ходом
Фото: EPA

На российском телевидении продолжают транслировать заявления, разжигающие ненависть к украинцам, и призывать к новым ударам по Украине. На это обратил внимание министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Разжигание геноцида на российском государственном телевидении идет полным ходом. Они признают, что Россия бомбит критически важную инфраструктуру Украины, чтобы создать невыносимые условия жизни для мирных жителей, и призывают к новым ударам", – написал Кулеба.

Он призвал полностью запретить "российскую государственную пропаганду" в ЕС и других странах.

Кулеба перепостил видео проекта Russian Media Monitor с нарезкой недавних публичных заявлений российских депутатов, чиновников и журналистов в ток-шоу "Своя правда", идущем на НТВ.

Ряд политиков на видео заявил, что Россия "вынуждена принимать меры", чтобы украинские жители "вышли на улицы" и принудили власти к капитуляции или свергли власть президента Владимира Зеленского.

"Что новенького – мы бьем не только по всяким подстанциям, ТЭЦ, мы начали бить еще и по газовой инфраструктуре. Уже очевидно, что это линия, понятно, к чему она может привести Украину", – признает депутат Московской гордумы, телеведущий Роман Бабаян.

Он подчеркнул, что "удары должны продолжаться, удары по инфраструктуре надо наносить и список инфраструктурных объектов надо расширить". 

Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов заявил, что это "удары возмездия" и проявления российской "абсолютно святой ненависти".

"Они будут сидеть и без газа, и без света, и без всего! Потому что если киевский режим выбрал для себя путь военных преступников, они должны там и замерзнуть, и сгнить!" – считает он. На вопрос: "Обычные люди должны сгнить и замерзнуть?" – депутат эмоционально воскликнул: "Обычные люди должны выйти на улицы и наконец-то закончить это правление нацистского режима Зеленского!"

"Когда инфраструктурные объекты каждый день получают в тыкву, когда у гражданского населения... невыносимые условия для жизни зимой, это, конечно же, скорая помощь не ездит, старики умирают, дети. Европа готова принять, создает спортивные залы с обогревом, но для Зеленского это будет аргумент, он позвонит [канцлеру Германии Олафу] Шольцу и скажет: "Шольц! Помнишь, ты говорил, что не признаешь переговоры Украины с Россией? А смотри – у меня население бежит, мы зимовать не можем. А давай поговорим, на каких условиях мы готовы подписать капитуляцию де-факто", – надеется политолог Владимир Сергиенко.

Контекст:

27 февраля, после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Еврокомиссия приняла решение о запрете пропагандистских медиа Russia Today и Sputnik. В июне Еврокомиссия решила приостановить вещание в ЕС каналов "Россия РТР" / "РТР-Планета", "Россия 24" и "ТВ Центр – Международный" (это ограничение вошло в шестой санкционный пакет ЕС).

Однако RT продолжает распространять пропаганду – уклоняется от санкций, создавая десятки копий своих сайтов на разных языках, писало издание Politico в июле. ВГТРК, судя по комментарию представителя вещателя Павла Федорова другим российским пропагандистам – "РИА Новости", в ЕС еще не находится под санкциями.

Теги: телевидение, НТВ, энергетика, пропаганда, геноцид, российская пропаганда, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, ток-шоу, инфраструктура, энергосистема, российское телевидение
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