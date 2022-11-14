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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Польские наемники оккупируют Украину". Россия усилила дезинформационную кампанию против Польши и Украины, сообщают польские спецслужбы

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Кремль пытается изобразить Польшу как разжигателя войны, который покушается на украинские земли, отметил спикер
Кремль пытается изобразить Польшу как разжигателя войны, который покушается на украинские земли, отметил спикер
Фото: depositphotos.com

Россия усилила дезинформационную кампанию против Польши и Украины, распространяя пропаганду о том, что поляки якобы хотят захватить запад Украины. Об этом написал в Twitter спикер министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын.

Он перечислил ряд фейков, запущенных Кремлем: что "большое количество польских наемников воюет за Украину", а польское правительство якобы одобряет участие этих боевиков; что Киев и Варшава договорились, что последняя "забирает запад Украины за ее долги", и что "польские наемники в итоге оккупируют Украину".

"Российская пропаганда активно работала над внедрением этой лжи в западную информационную среду. Эти враждебные усилия полностью соответствуют попыткам Кремля изобразить Польшу как разжигателя войны и изолировать Варшаву на международной арене", – подчеркнул Жарын.

Он добавил, что в последнее время Россия активизировала свою историческую пропаганду. В начале ноября президент РФ Владимир Путин лично воспользовался возможностью озвучить целый ряд антипольских нарративов во время выступления в честь Дня единства России

Также накануне Дня независимости Польши 11 ноября ФСБ опубликовала "исторический материал из архивов", который порочит Польшу, отметил спикер спецслужб.

По его словам, белорусский режим также усилил антипольскую пропаганду на основе ложных обвинений, что та якобы "представляет непосредственную угрозу безопасности и территориальной целостности Беларуси".

Жарын добавил, что Россия продолжает и информационную атаку на Украину, представляя ее как несостоявшееся государство (failed state).

"РФ продвигает нарративы о коррупции в украинской армии, низком моральном духе солдат и гражданских, дезертирстве и высоком уровне преступности. Помимо попыток очернить Украину, российская пропаганда активизирует информационную войну, чтобы сломить волю и готовность союзников продолжать поддерживать Киев, и выдумывает предлоги для нанесения ударов по объектам гражданской и энергетической инфраструктуре Украины", – добавил Жарын.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Польша приняла миллионы украинцев и, как говорил президент Владимир Зеленский, делает все, чтобы они чувствовали там себя не беженцами, "а как дома". Также Польша предоставляет Украине военную помощь.

Зеленский заявлял, что в истории отношений Украины и Польши сложились особые отношения и на фоне объединения стран "исторические вопросы кажутся мелкими"

3 мая президент Польши Анджей Дуда сказал, что хотя история между странами и была "непростой", сейчас "на общем столе украинцев и поляков" вместо оружия "положили хлеб". Он заявил, что в истории отношений начинается новый этап, а также выразил надежду, что Украина и Польша будут братскими странами на десятилетия и века и между ними "не будет больше границ"

После этого представители российской власти начали рассуждать об "угрозе" для Украины со стороны Польши. Так, в начале мая "угрозу" территориальной целостности Украины со стороны Польши увидели пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк тогда ответил, что "не все такие варвары, как Россия". "Цивилизованный мир работает по-другому. Польша – большой друг, союзник и партнер Украины. Варшава не нож в спину вонзает, как Россия, а подает руку помощи", – подчеркнул он. 

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 31 мая заявил, что "целый ряд государств" ведут работу по "расчленению" Украины, а Польша "уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий". Подоляк назвал галлюцинациями заявление Патрушева.

Теги: Россия, Беларусь, Польша, пропаганда, оккупация, российская пропаганда, наемники, война России против Украины, фейк, дезинформация
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