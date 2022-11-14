"Польские наемники оккупируют Украину". Россия усилила дезинформационную кампанию против Польши и Украины, сообщают польские спецслужбы

Кремль пытается изобразить Польшу как разжигателя войны, который покушается на украинские земли, отметил спикер Фото: depositphotos.com

Он перечислил ряд фейков, запущенных Кремлем: что "большое количество польских наемников воюет за Украину", а польское правительство якобы одобряет участие этих боевиков; что Киев и Варшава договорились, что последняя "забирает запад Украины за ее долги", и что "польские наемники в итоге оккупируют Украину".

"Российская пропаганда активно работала над внедрением этой лжи в западную информационную среду. Эти враждебные усилия полностью соответствуют попыткам Кремля изобразить Польшу как разжигателя войны и изолировать Варшаву на международной арене", – подчеркнул Жарын.

The Kremlin’s information warfare efforts against Poland, conducted as part of the Russian war in UA, have recently been largely focused on promoting a false narrative that big numbers of mercenaries from Poland are fighting alongside Ukrainians. pic.twitter.com/B0D8ko8B2l — Stanis * aw * aryn (@StZaryn) November 13, 2022

Он добавил, что в последнее время Россия активизировала свою историческую пропаганду. В начале ноября президент РФ Владимир Путин лично воспользовался возможностью озвучить целый ряд антипольских нарративов во время выступления в честь Дня единства России.

Также накануне Дня независимости Польши 11 ноября ФСБ опубликовала "исторический материал из архивов", который порочит Польшу, отметил спикер спецслужб.

По его словам, белорусский режим также усилил антипольскую пропаганду на основе ложных обвинений, что та якобы "представляет непосредственную угрозу безопасности и территориальной целостности Беларуси".

Жарын добавил, что Россия продолжает и информационную атаку на Украину, представляя ее как несостоявшееся государство (failed state).

"РФ продвигает нарративы о коррупции в украинской армии, низком моральном духе солдат и гражданских, дезертирстве и высоком уровне преступности. Помимо попыток очернить Украину, российская пропаганда активизирует информационную войну, чтобы сломить волю и готовность союзников продолжать поддерживать Киев, и выдумывает предлоги для нанесения ударов по объектам гражданской и энергетической инфраструктуре Украины", – добавил Жарын.