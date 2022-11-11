"Ты – наша сестра, наша любовь – навеки". Зеленский поздравил Польшу с Днем Независимости, использовав 104 польских слова. Видео

Зеленский в тексте поздравления отметил, что использовал 104 слова – столько лет в этом году исполнилось восстановленной польской независимости

"Родная Польша! Твоей восстановленной независимости сегодня 104 года. И мои 104 слова тебе. Украина и Польша – вместе. Ты – наша сестра. Было по-разному между нами. Но мы родные. Но мы свободны", – отметил украинский лидер.

Он напомнил, что когда Украина отмечала 30-летие своей восстановленной независимости, Польша была рядом.

"Я помню наше общее счастье, мы радовались вместе. Когда мы снова столкнулись со старым и общим врагом, Польша – рядом", – подчеркнул глава государства.

Зеленский заверил, что украинцы всегда будут помнить то, как польский народ помогает Украине.

"Ваши люди – наши союзники. Ваша страна – наша сестра. Ваша дружба – навеки. Наша дружба – навеки. Наша любовь – навеки. И мы будем вместе – победителями", – подчеркнул президент Украины.