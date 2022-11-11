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"Ты – наша сестра, наша любовь – навеки". Зеленский поздравил Польшу с Днем Независимости, использовав 104 польских слова. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский пообещал, что Украина и Польша вместе будут победителями
Зеленский пообещал, что Украина и Польша вместе будут победителями
Фото: president.gоv.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Польшу с Днем Независимости, который отмечается в этой стране 11 ноября. Видеопоздравление на польском языке украинский лидер обнародовал в Telegram.

Зеленский в тексте поздравления отметил, что использовал 104 слова – столько лет в этом году исполнилось восстановленной польской независимости

"Родная Польша! Твоей восстановленной независимости сегодня 104 года. И мои 104 слова тебе. Украина и Польша – вместе. Ты – наша сестра. Было по-разному между нами. Но мы родные. Но мы свободны", – отметил украинский лидер.

Он напомнил, что когда Украина отмечала 30-летие своей восстановленной независимости, Польша была рядом.

"Я помню наше общее счастье, мы радовались вместе. Когда мы снова столкнулись со старым и общим врагом, Польша – рядом", – подчеркнул глава государства.

Зеленский заверил, что украинцы всегда будут помнить то, как польский народ помогает Украине.

"Ваши люди – наши союзники. Ваша страна – наша сестра. Ваша дружба – навеки. Наша дружба – навеки. Наша любовь – навеки. И мы будем вместе – победителями", – подчеркнул президент Украины.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Польша приняла миллионы украинцев и, как говорил Зеленский, делает все, чтобы они чувствовали там себя не беженцами, "а как дома". Также Польша предоставляет Украине военную помощь.

Зеленский отмечал, что в истории отношений Украины и Польши сложились особые отношения и на фоне объединения стран "исторические вопросы кажутся мелкими"

3 мая президент Польши Анджей Дуда сказал, что хотя история между странами и была "непростой", сейчас "на общем столе украинцев и поляков" вместо оружия "положили хлеб". Он заявил, что в истории отношений начинается новый этап, а также выразил надежду, что Украина и Польша будут братскими странами на десятилетия и века и между ними "не будет больше границ"

По данным ООН на 8 ноября, около 1,5 млн украинцев получили в Польше статус временной защиты.

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