"Ты – наша сестра, наша любовь – навеки". Зеленский поздравил Польшу с Днем Независимости, использовав 104 польских слова. Видео

Зеленский в тексте поздравления отметил, что использовал 104 слова – столько лет в этом году исполнилось восстановленной польской независимости
"Родная Польша! Твоей восстановленной независимости сегодня 104 года. И мои 104 слова тебе. Украина и Польша – вместе. Ты – наша сестра. Было по-разному между нами. Но мы родные. Но мы свободны", – отметил украинский лидер.
Он напомнил, что когда Украина отмечала 30-летие своей восстановленной независимости, Польша была рядом.
"Я помню наше общее счастье, мы радовались вместе. Когда мы снова столкнулись со старым и общим врагом, Польша – рядом", – подчеркнул глава государства.
Зеленский заверил, что украинцы всегда будут помнить то, как польский народ помогает Украине.
"Ваши люди – наши союзники. Ваша страна – наша сестра. Ваша дружба – навеки. Наша дружба – навеки. Наша любовь – навеки. И мы будем вместе – победителями", – подчеркнул президент Украины.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Польша приняла миллионы украинцев и, как говорил Зеленский, делает все, чтобы они чувствовали там себя не беженцами, "а как дома". Также Польша предоставляет Украине военную помощь.
Зеленский отмечал, что в истории отношений Украины и Польши сложились особые отношения и на фоне объединения стран "исторические вопросы кажутся мелкими".
3 мая президент Польши Анджей Дуда сказал, что хотя история между странами и была "непростой", сейчас "на общем столе украинцев и поляков" вместо оружия "положили хлеб". Он заявил, что в истории отношений начинается новый этап, а также выразил надежду, что Украина и Польша будут братскими странами на десятилетия и века и между ними "не будет больше границ".
По данным ООН на 8 ноября, около 1,5 млн украинцев получили в Польше статус временной защиты.