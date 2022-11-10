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Больше половины беженцев в Польше признались, что живут лучше, чем до этого в Украине – СМИ

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Эксперты в Польше называют украинцев ценными работниками и привлекательными потребителями для экономики
Эксперты в Польше называют украинцев ценными работниками и привлекательными потребителями для экономики
Фото: ЕРА

Трудоустроенные украинские беженцы в Польше улучшили уровень жизни по сравнению с тем, как они жили дома. Об этом пишет money.pl.

Результаты исследования агентства занятости Gremi Personal, которые приводит издание,  показывают, что гораздо лучше жить стали 51,1% переехавших украинцев. По их словам, они могут покупать вещи и продукты, которые дома не могли себе позволить.

Еще 36,7% не видят разницы. Около 12% опрошенных ответили, что живут хуже, потому что потеряли более высокооплачиваемую работу в Украине. 

Авторы статьи отмечают, что такая тенденция охватывает как профессиональных сотрудников, работающих в Польше по специальности и открывающих бизнес, так и временных трудовых мигрантов, которые работают сезонами и деньги отвозят домой.

"Сейчас большинство граждан Украины ищут временную работу по 6-9-месячным контрактам, потому что хотят вернуться на родину", – отметили эксперты Gremi Personal.

Минимальная зарплата в Польше составляет 3010 злотых брутто, а в Украине – около 846 злотых (6,5 тыс. грн), говорится в статье. Украинцы считаются ценными работниками для польских предпринимателей и привлекательными потребителями для экономики, отмечают эксперты.

По последним данным министерства семьи и социальной политики Польши, по упрощенной процедуре в стране работают около 650 тыс. граждан Украины.

Профессор Мацей Дущик из Центра исследований миграции Варшавского университета сообщил изданию, что с начала развязанной Россией войны правительство потратило на помощь беженцам около 3,5 млрд злотых (€750 млн). За этот же период страна получила от них 10 млрд злотых (€2 млрд) налоговых поступлений.

Контекст:

По данным ООН на 8 ноября, около 1,5 млн украинцев получили в Польше статус временной защиты.

Правительство Польши отменило норму, по которой въехавшие в страну после 24 февраля и работавшие удаленно украинские беженцы должны были подать декларацию о доходах и начать платить налоги по месту жительства. Это позволяет беженцам выбирать, где они хотят платить.

Теги: Украина, Польша, зарплата, беженцы, война России против Украины, трудовые мигранты
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