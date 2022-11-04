В Польше по упрощенной процедуре работу нашли около 650 тыс. украинцев

По ее словам, рынок труда нуждается в рабочей силе в стране.
"Около 650 тыс. граждан Украины работают в нашей стране на упрощенных условиях. Это очень хорошая новость", – сказала министр.
Мальонг также подчеркнула, что ситуация на рынке труда подобна прошлогодней, поэтому пока тревожных симптомов нет.
По данным ООН на 4 ноября, около 1,5 млн украинцев получили в Польше статус временной защиты.
Правительство Польши отменило норму, по которой въехавшие в страну после 24 февраля и работавшие удаленно украинские беженцы должны были подать декларацию о доходах и начать платить налоги по месту жительства. Это позволяет беженцам выбирать, где они хотят платить.