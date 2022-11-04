В Польше по упрощенной процедуре работу нашли около 650 тыс. украинцев

По словам Мальонг, рынок труда Польши нуждается в рабочей силе Фото: EPA

По ее словам, рынок труда нуждается в рабочей силе в стране.

"Около 650 тыс. граждан Украины работают в нашей стране на упрощенных условиях. Это очень хорошая новость", – сказала министр.

Мальонг также подчеркнула, что ситуация на рынке труда подобна прошлогодней, поэтому пока тревожных симптомов нет.