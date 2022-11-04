"Мы с большим уважением относимся к Польше, это наш сосед". Путин рассказал об "идее поглощения Украины" Варшавой

Об этом Путин сказал в ходе встречи с историками и представителями традиционных религий России. Текстовая версия его речи опубликована на сайте Кремля.

"Мы с большим уважением всегда относились и относимся к Польше. Это наш сосед. У нас были времена, когда у нас были очень близкие отношения, были и проблемы, – отметил Путин. – Мы знаем также об идеях создания у некоторой части политического бомонда в Польше великого государства "от моря до моря". Перед Второй мировой войной об этом немало говорили. Это была идея фикс – от Балтийского моря до Черного. Сейчас мы видим объятия руководителей Польши и Украины, а идейка-то – она жива. И идея поглощения Украины – она никуда не делась. Но это никто почти не знает. Это только в архивных документах".

Польша на севере граничит с Калининградской областью РФ.