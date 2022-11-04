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"Мы с большим уважением относимся к Польше, это наш сосед". Путин рассказал об "идее поглощения Украины" Варшавой

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Путин: Сейчас мы видим объятия руководителей Польши и Украины
Путин: Сейчас мы видим объятия руководителей Польши и Украины
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил 4 ноября, что "идея поглощения Украины" Польшей "никуда не делась".

Об этом Путин сказал в ходе встречи с историками и представителями традиционных религий России. Текстовая версия его речи опубликована на сайте Кремля.

"Мы с большим уважением всегда относились и относимся к Польше. Это наш сосед. У нас были времена, когда у нас были очень близкие отношения, были и проблемы, – отметил Путин. – Мы знаем также об идеях создания у некоторой части политического бомонда в Польше великого государства "от моря до моря". Перед Второй мировой войной об этом немало говорили. Это была идея фикс – от Балтийского моря до Черного. Сейчас мы видим объятия руководителей Польши и Украины, а идейка-то – она жива. И идея поглощения Украины – она никуда не делась. Но это никто почти не знает. Это только в архивных документах".

Польша на севере граничит с Калининградской областью РФ.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Польша приняла миллионы украинцев и, как говорил президент Владимир Зеленский, делает все, чтобы они чувствовали там себя не беженцами, "а как дома". Также Польша предоставляет Украине военную помощь.

Зеленский отмечал, что в истории отношений Украины и Польши сложились особые отношения и на фоне объединения стран "исторические вопросы кажутся мелкими"

3 мая президент Польши Анджей Дуда сказал, что хотя история между странами и была "непростой", сейчас "на общем столе украинцев и поляков" вместо оружия "положили хлеб". Он заявил, что в истории отношений начинается новый этап, а также выразил надежду, что Украина и Польша будут братскими странами на десятилетия и века и между ними "не будет больше границ"

После этого представители российской власти начали рассуждать об "угрозе" для Украины со стороны Польши. Так, 6 начале мая "угрозу" территориальной целостности Украины со стороны Польши увидели пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков и бывший президент России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк тогда ответил, что "не все такие варвары, как Россия". "Цивилизованный мир работает по-другому. Польша – большой друг, союзник и партнер Украины. Варшава не нож в спину вонзает, как Россия, а подает руку помощи", – подчеркнул он. 

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, выступая 31 мая в Казани на совещании по нацбезопасности, отметил, что "целый ряд государств" ведут работу по "расчленению" Украины, а Польша "уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий". Подоляк назвал галлюцинациями заявление Патрушева.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Польша, захват, граница, президент
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