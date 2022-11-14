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Качиньский заявил, что Украина была бы оккупирована россиянами, если бы не помощь Польши

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По словам Качиньского, Польша смогла принять смелое решение помогать Украине, несмотря на угрозы Путина
По словам Качиньского, Польша смогла принять смелое решение помогать Украине, несмотря на угрозы Путина
Фото: EPA

Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что без помощи Польши Украина уже была бы оккупирована. Его цитирует агентство РАР.

По его словам, Польша смогла принять смелое решение помогать Украине, несмотря на угрозы со стороны президента РФ Владимира Путина.

Качиньский добавил, что его страна решила "быть главным логистическим центром, когда речь идет о помощи – то есть хаб, который существует вблизи Жешува, и еще много проектов, направленных на то, чтобы Украину могли поддержать другие".

"Если бы Польша приняла другие решения, Украина сегодня была бы оккупирована россиянами. Они [украинцы] фантастически защищаются и перед ними нужно низко поклониться – перед силой этого общества, перед мужеством, героизмом их воинов, а также перед боевым мастерством их военных. Но чудес не бывает. Они должны иметь оружие, боеприпасы, горючее", – подчеркнул политик.

Контекст:

Качиньский поддерживает Украину с начала российского вторжения 24 февраля. Он был одним из первых мировых лидеров, кто посетил Украину после начала полномасштабной войны.

В апреле он заявил, что Польша не будет сотрудничать с Венгрией, если позиция премьера этой страны Виктора Орбана относительно войны в Украине не изменится.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Польша, война, Ярослав Качиньский, война России против Украины
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