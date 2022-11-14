Качиньский заявил, что Украина была бы оккупирована россиянами, если бы не помощь Польши

По его словам, Польша смогла принять смелое решение помогать Украине, несмотря на угрозы со стороны президента РФ Владимира Путина.

Качиньский добавил, что его страна решила "быть главным логистическим центром, когда речь идет о помощи – то есть хаб, который существует вблизи Жешува, и еще много проектов, направленных на то, чтобы Украину могли поддержать другие".

"Если бы Польша приняла другие решения, Украина сегодня была бы оккупирована россиянами. Они [украинцы] фантастически защищаются и перед ними нужно низко поклониться – перед силой этого общества, перед мужеством, героизмом их воинов, а также перед боевым мастерством их военных. Но чудес не бывает. Они должны иметь оружие, боеприпасы, горючее", – подчеркнул политик.