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Науседа о запрете въезда в Литву для россиян: Нежелание быть мобилизованным и участвовать в войне в Украине – недостаточно хорошая причина, чтобы принять людей

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Литва является потенциальным местом, куда россияне хотят поехать, отметил Науседа
Литва является потенциальным местом, куда россияне хотят поехать, отметил Науседа
Фото: president.gov.ua

Мобилизация в России стала следующим этапом войны против Украины, который повлек за собой последствия внутри российского общества.

Такое мнение в интервью "Настоящему времени", опубликованном на сайте СМИ 21 ноября, высказал президент Литвы Гитанас Науседа.

По его словам, до объявления так называемой частичной мобилизации положение российских граждан было "очень простым и комфортным".

"Можно было просто следить за войной с экрана телевизора или игнорировать ее. Возможно, поддерживать [президента РФ Владимира] Путина. Но это не касалось никого лично. Теперь им пришлось делать выбор – это принесло опасность в обычные российские семьи. И некоторые из них, возможно, оставаясь сторонниками Путина, подумали: "Хорошо, я за тебя и за эту войну, но давай без меня". И они покидают Россию", – сказал Науседа.

Как результат, Литва является потенциальным местом, куда россияне хотят поехать, продолжил президент.

"Но мы решили, что нежелание быть мобилизованным и участвовать в войне в Украине – недостаточно хорошая причина для нас, чтобы принять этих людей. Мы ничего не знаем об их истинных мотивах. Может быть, они продолжат поддерживать Путина, но уже на территории нашей страны? Это нехорошо. Это недопустимо. И именно по этой причине мы ввели запрет на въезд для российских туристов, включая тех, у кого есть виза стран Европейского союза. И я думаю, что это решение было правильным", – отметил Науседа.

Он добавил, что страны Балтии "в связи с тем, насколько хорошо мы знаем нашего соседа", решили пойти на более строгие меры.

"И считаем, что мы правы", – резюмировал президент Литвы.

Контекст:

С 19 сентября Эстония, Литва, Латвия и Польша не пропускают граждан РФ через границу с "несущественными целями". Речь о россиянах с шенгенской визой, выданной в целях туризма, спорта и посещения культурных мероприятий.

21 сентября Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек. 28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации. 4 ноября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек.

20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Google увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, уже после объявления Путиным о мобилизации, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдаются на границе с ФинляндиейМонголией и Грузией.

В МИД Литвы заявили 23 сентября, что страна не будет принимать россиян, которые хотят "сбежать от ответственности". "Россияне должны остаться и сражаться. Против Путина", – заявил министр Габриэлюс Ландсбергис.

Теги: Россия, Украина, Литва, мобилизация, страны Балтии, запрет, туристы, визы, война России против Украины, президент, интервью, Гитанас Науседа
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