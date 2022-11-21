Науседа о запрете въезда в Литву для россиян: Нежелание быть мобилизованным и участвовать в войне в Украине – недостаточно хорошая причина, чтобы принять людей

Такое мнение в интервью "Настоящему времени", опубликованном на сайте СМИ 21 ноября, высказал президент Литвы Гитанас Науседа.

По его словам, до объявления так называемой частичной мобилизации положение российских граждан было "очень простым и комфортным".

"Можно было просто следить за войной с экрана телевизора или игнорировать ее. Возможно, поддерживать [президента РФ Владимира] Путина. Но это не касалось никого лично. Теперь им пришлось делать выбор – это принесло опасность в обычные российские семьи. И некоторые из них, возможно, оставаясь сторонниками Путина, подумали: "Хорошо, я за тебя и за эту войну, но давай без меня". И они покидают Россию", – сказал Науседа.

Как результат, Литва является потенциальным местом, куда россияне хотят поехать, продолжил президент.

"Но мы решили, что нежелание быть мобилизованным и участвовать в войне в Украине – недостаточно хорошая причина для нас, чтобы принять этих людей. Мы ничего не знаем об их истинных мотивах. Может быть, они продолжат поддерживать Путина, но уже на территории нашей страны? Это нехорошо. Это недопустимо. И именно по этой причине мы ввели запрет на въезд для российских туристов, включая тех, у кого есть виза стран Европейского союза. И я думаю, что это решение было правильным", – отметил Науседа.

Он добавил, что страны Балтии "в связи с тем, насколько хорошо мы знаем нашего соседа", решили пойти на более строгие меры.

"И считаем, что мы правы", – резюмировал президент Литвы.