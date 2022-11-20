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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пионтковский: Самой крупной внутриполитической ошибкой Путина была мобилизация. В России 25 млн военнообязанных, они уже ненавидят режим

 
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Пионтковский: Растет недовольство войной среди глубинного народа, начиная с тех, кто находится под ударом, военнообязанных
Пионтковский: Растет недовольство войной среди глубинного народа, начиная с тех, кто находится под ударом, военнообязанных
Фото: svoboda.org

Среди россиян, особенно военнообязанных, растет недовольство войной, считает живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский. Об этом он сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Самой крупной внутриполитической ошибкой [президента РФ Владимира] Путина была, конечно, мобилизация. В России 25 млн военнообязанных, сейчас каждый из этих 25 млн – несмотря на все заявления, что мобилизация закончена, приостановлена, – находится под огромной угрозой и никто из них воевать не собирается", – заявил Пионтковский.

Он отметил, что в российском обществе, конечно, есть добровольцы, но они уже пошли на фронт за эти восемь лет войны.

"Всякие "моторылы" – они давно там похоронены в украинском черноземе. Добровольно никто не пойдет. Поэтому 25 млн людей – они уже потенциально ненавидят режим... Российский интернет заполнен видео с чудовищным отношением властей, и армейских, гражданских, к этим несчастным "мобикам". Чудовищным отношением", – сказал политолог.

Он подчеркнул, что мотивация таких мобилизованных "равна нулю", и хотя, по мнению военных экспертов, "они затыкают своими телами какие-то дыры", но чаще мешают профессиональным военным, чем помогают.

"Растет недовольство войной среди глубинного народа, начиная с тех, кто находится под ударом, военнообязанных, и с количеством гробов "мобиков" это все будет увеличиваться", – подчеркнул Пионтковский.

В то же время он отметил, что Путину удалось подавить непосредственную угрозу общественного возмущения.

"Вы же помните, какая волна была после харьковского наступления, после сдачи Лимана. Все эти замечательные мерзавцы, корреспонденты так называемые. Те же [основатель ЧВК "Вагнер" Евгений] Пригожин и [глава Чечни Рамзан] Кадыров требовали расстрела или как минимум рядовым [министра обороны Сергея] Шойгу на фронт искупать вину, а [генерала Александра] Лапина вообще на части. Сейчас взят Херсон – ничего подобного не слышно", – обратил внимание публицист.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Мобилизованные оккупанты сдаются в плен в Украине или погибают.

4 ноября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. По его словам, 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий.

Россия фактически проводит мобилизацию и на оккупированных территориях Украины, сообщал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник 3 ноября. По его словам, россияне проводят облавы на мужчин призывного возраста, которых насильно доставляют в военкоматы.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, мобилизация, Андрей Пионтковский, война России против Украины
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