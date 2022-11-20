Пионтковский: Самой крупной внутриполитической ошибкой Путина была мобилизация. В России 25 млн военнообязанных, они уже ненавидят режим

Пионтковский: Растет недовольство войной среди глубинного народа, начиная с тех, кто находится под ударом, военнообязанных Фото: svoboda.org

"Самой крупной внутриполитической ошибкой [президента РФ Владимира] Путина была, конечно, мобилизация. В России 25 млн военнообязанных, сейчас каждый из этих 25 млн – несмотря на все заявления, что мобилизация закончена, приостановлена, – находится под огромной угрозой и никто из них воевать не собирается", – заявил Пионтковский.

Он отметил, что в российском обществе, конечно, есть добровольцы, но они уже пошли на фронт за эти восемь лет войны.

"Всякие "моторылы" – они давно там похоронены в украинском черноземе. Добровольно никто не пойдет. Поэтому 25 млн людей – они уже потенциально ненавидят режим... Российский интернет заполнен видео с чудовищным отношением властей, и армейских, гражданских, к этим несчастным "мобикам". Чудовищным отношением", – сказал политолог.

Он подчеркнул, что мотивация таких мобилизованных "равна нулю", и хотя, по мнению военных экспертов, "они затыкают своими телами какие-то дыры", но чаще мешают профессиональным военным, чем помогают.

"Растет недовольство войной среди глубинного народа, начиная с тех, кто находится под ударом, военнообязанных, и с количеством гробов "мобиков" это все будет увеличиваться", – подчеркнул Пионтковский.

В то же время он отметил, что Путину удалось подавить непосредственную угрозу общественного возмущения.

"Вы же помните, какая волна была после харьковского наступления, после сдачи Лимана. Все эти замечательные мерзавцы, корреспонденты так называемые. Те же [основатель ЧВК "Вагнер" Евгений] Пригожин и [глава Чечни Рамзан] Кадыров требовали расстрела или как минимум рядовым [министра обороны Сергея] Шойгу на фронт искупать вину, а [генерала Александра] Лапина вообще на части. Сейчас взят Херсон – ничего подобного не слышно", – обратил внимание публицист.

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