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Около 700 тыс. россиян уехали в Грузию после объявления мобилизации – Зурабишвили

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После объявления мобилизации россияне стали массово бежать в соседние страны
После объявления мобилизации россияне стали массово бежать в соседние страны
Фото: EPA

Около 700 тыс. граждан России уехали в Грузию после объявления Владимиром Путиным "частичной" мобилизации в стране. Об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили сказала 12 ноября в эфире Radio France.

Она отметила, что около 100 тыс. россиян остались в Грузии, а 600 тыс. могли выехать в другие страны

"Время от времени происходят словесные перепалки, но в целом это русское население, которое прибыло в Грузию и на данный момент остается там, – это население, которое явно не хочет разделить судьбу этой воюющей путинской России, не хочет быть мобилизованным", – добавила президент.

По словам Зурабишвили, в Грузии также находится около 30 тыс. украинских беженцев.

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибли в Херсонской области. 

4 ноября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. По его словам, 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Грузия, мобилизация, война России против Украины, Саломе Зурабишвили
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