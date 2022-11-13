Около 700 тыс. россиян уехали в Грузию после объявления мобилизации – Зурабишвили

Она отметила, что около 100 тыс. россиян остались в Грузии, а 600 тыс. могли выехать в другие страны

"Время от времени происходят словесные перепалки, но в целом это русское население, которое прибыло в Грузию и на данный момент остается там, – это население, которое явно не хочет разделить судьбу этой воюющей путинской России, не хочет быть мобилизованным", – добавила президент.

По словам Зурабишвили, в Грузии также находится около 30 тыс. украинских беженцев.