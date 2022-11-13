Около 700 тыс. россиян уехали в Грузию после объявления мобилизации – Зурабишвили

Она отметила, что около 100 тыс. россиян остались в Грузии, а 600 тыс. могли выехать в другие страны
"Время от времени происходят словесные перепалки, но в целом это русское население, которое прибыло в Грузию и на данный момент остается там, – это население, которое явно не хочет разделить судьбу этой воюющей путинской России, не хочет быть мобилизованным", – добавила президент.
По словам Зурабишвили, в Грузии также находится около 30 тыс. украинских беженцев.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибли в Херсонской области.
4 ноября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. По его словам, 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий.