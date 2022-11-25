В энергосистеме Украины сохраняется дефицит в 30% от потребностей украинцев – "Укрэнерго"

В компании проинформировали, что сейчас продолжается поэтапное восстановление энергосистемы и подключение бытовых потребителей.
"Чтобы держать баланс в системе в таких условиях, диспетчерский центр "Укрэнерго" еще утром довел до каждого облэнерго объемы потребления, которых они должны соблюдать в течение суток. Облэнерго самостоятельно определяют очереди отключений потребителей", – сообщили авторы релиза.
Объем мощности в энергосистеме достаточный, чтобы "наиболее оптимально и равномерно" чередовать отключения в каждой области и в Киеве.
"Пожалуйста, не забывайте о необходимости экономии электроэнергии. Это позволит меньше применять ограничения, направленные на предотвращение аварий, а также позволит энергетикам сосредоточиться на ремонтах поврежденных объектов, от которых зависит питание целых областей", – добавили в "Укрэнерго".
Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.
В результате обстрелов 23 ноября погибли 10 человек, сообщали в МВД вечером того же дня. Позже стало известно о еще двух погибших в Вышгороде. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях.
Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.
По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.
К вечеру 24 ноября производители электроэнергии обеспечили около 50% потребностей украинцев, работала значительная часть ГЭС и ТЭС, набирали мощность атомные станции, проинформировала пресс-служба "Укрэнерго". К 11.00 25 ноября дефицит электроэнергии в Украине, по данным компании, сократился до 30% от потребности.