В энергосистеме Украины сохраняется дефицит в 30% от потребностей украинцев – "Укрэнерго"

В компании проинформировали, что сейчас продолжается поэтапное восстановление энергосистемы и подключение бытовых потребителей.

"Чтобы держать баланс в системе в таких условиях, диспетчерский центр "Укрэнерго" еще утром довел до каждого облэнерго объемы потребления, которых они должны соблюдать в течение суток. Облэнерго самостоятельно определяют очереди отключений потребителей", – сообщили авторы релиза.

Объем мощности в энергосистеме достаточный, чтобы "наиболее оптимально и равномерно" чередовать отключения в каждой области и в Киеве.

"Пожалуйста, не забывайте о необходимости экономии электроэнергии. Это позволит меньше применять ограничения, направленные на предотвращение аварий, а также позволит энергетикам сосредоточиться на ремонтах поврежденных объектов, от которых зависит питание целых областей", – добавили в "Укрэнерго".