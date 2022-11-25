Все четыре атомные электростанции Украины подключены к украинской системе – МАГАТЭ

В МАГАТЭ заявили, что группа экспертов, которая присутствовала на украинской Запорожской атомной электростанции, 24 ноября сообщила, что внешнее подключение ЗАЭС к электросети было восстановлено через день после того, как оно было отключено. В агентстве объяснили, что ЗАЭС находится в режиме остановки, однако нуждается в электроэнергии для поддержания основных функций безопасности и охраны.
"Украина сегодня также подтвердила МАГАТЭ, что три другие атомные электростанции – Ровенская, Пивденноукраинская и Хмельницкая – были повторно подключены к сети и работают для выработки электроэнергии для нужд страны", – говорится в сообщении.
По словам Гросси, на Чернобыльской АЭС также восстановлено электроснабжение.
Кроме того, МАГАТЭ завершило миссию экспертов по ядерной безопасности в Чернобыль, в том числе в зону отчуждения. В частности, эксперты МАГАТЭ проанализировали потребности станции в обеспечении безопасности и предоставили рекомендации по радиационному мониторингу.
23 ноября Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Прилеты зафиксированы в Киеве и области, во Львовской и Кировоградской областях. Местные власти сообщали о работе ПВО в Днепропетровской и Полтавской областях.
В Киеве известно о трех погибших и девяти раненых, в Киевской области один человек погиб и более 20 пострадали. По всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии.
Из-за российского обстрела Пивденноукраинская и Хмельницкая АЭС были отключены от энергосистемы, об этом первым написал в своем Telegram народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
Позже "Энергоатом" сообщил, что из-за снижения частоты в энергосистеме Украины на Ровенской, Пивденноукраинской и Хмельницкой АЭС сработала аварийная защита, в результате чего все энергоблоки были автоматически отключены. Мощности станций работали в проектном режиме, без генерации в энергосистему.
В Минэнерго заявили, что из-за ракетных ударов России по энергетической инфраструктуре Украины без света остались большинство потребителей по всей стране.