Все четыре атомные электростанции Украины подключены к украинской системе – МАГАТЭ

В МАГАТЭ заявили, что группа экспертов, которая присутствовала на украинской Запорожской атомной электростанции, 24 ноября сообщила, что внешнее подключение ЗАЭС к электросети было восстановлено через день после того, как оно было отключено. В агентстве объяснили, что ЗАЭС находится в режиме остановки, однако нуждается в электроэнергии для поддержания основных функций безопасности и охраны.

"Украина сегодня также подтвердила МАГАТЭ, что три другие атомные электростанции – Ровенская, Пивденноукраинская и Хмельницкая – были повторно подключены к сети и работают для выработки электроэнергии для нужд страны", – говорится в сообщении.

По словам Гросси, на Чернобыльской АЭС также восстановлено электроснабжение.

Кроме того, МАГАТЭ завершило миссию экспертов по ядерной безопасности в Чернобыль, в том числе в зону отчуждения. В частности, эксперты МАГАТЭ проанализировали потребности станции в обеспечении безопасности и предоставили рекомендации по радиационному мониторингу.