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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Все четыре атомные электростанции Украины подключены к украинской системе – МАГАТЭ

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Украина подтвердила МАГАТЭ, что электростанции были повторно подключены к сети
Украина подтвердила МАГАТЭ, что электростанции были повторно подключены к сети
Фото: EPA

Четыре действующие атомные электростанции Украины снова получили доступ к украинской энергосистеме после полного отключения электроэнергии. Об этом заявил 25 ноября генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, сообщила пресс-служба МАГАТЭ.

В МАГАТЭ заявили, что группа экспертов, которая присутствовала на украинской Запорожской атомной электростанции, 24 ноября сообщила, что внешнее подключение ЗАЭС к электросети было восстановлено через день после того, как оно было отключено. В агентстве объяснили, что ЗАЭС находится в режиме остановки, однако нуждается в электроэнергии для поддержания основных функций безопасности и охраны.

"Украина сегодня также подтвердила МАГАТЭ, что три другие атомные электростанции  Ровенская, Пивденноукраинская и Хмельницкая – были повторно подключены к сети и работают для выработки электроэнергии для нужд страны", – говорится в сообщении.

По словам Гросси, на Чернобыльской АЭС также восстановлено электроснабжение.

Кроме того, МАГАТЭ завершило миссию экспертов по ядерной безопасности в Чернобыль, в том числе в зону отчуждения. В частности, эксперты МАГАТЭ проанализировали потребности станции в обеспечении безопасности и предоставили рекомендации по радиационному мониторингу.

Контекст:

23 ноября Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Прилеты зафиксированы в Киеве и области, во Львовской и Кировоградской областях. Местные власти сообщали о работе ПВО в Днепропетровской и Полтавской областях.

В Киеве известно о трех погибших и девяти раненых, в Киевской области один человек погиб и более 20 пострадали. По всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии. 

Из-за российского обстрела Пивденноукраинская и Хмельницкая АЭС были отключены от энергосистемы, об этом первым написал в своем Telegram народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Позже "Энергоатом" сообщил, что из-за снижения частоты в энергосистеме Украины на Ровенской, Пивденноукраинской и Хмельницкой АЭС сработала аварийная защита, в результате чего все энергоблоки были автоматически отключены. Мощности станций работали в проектном режиме, без генерации в энергосистему.

В Минэнерго заявили, что из-за ракетных ударов России по энергетической инфраструктуре Украины без света остались большинство потребителей по всей стране.

Теги: Украина, война, электроэнергия, миссия, электроснабжение, АЭС, Чернобыль, МАГАТЭ, война России против Украины, безопасность, электростанция, Рафаэль Гросси, энергосистема, энергия, ЗАЭС
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