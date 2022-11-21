Россияне не дают МАГАТЭ проверить состояние ЗАЭС после обстрелов – "Энергоатом"

После предложения генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси провести оценку повреждений на Запорожской АЭС советник генерального директора "Росэнергоатома" Ренат Карча в комментарии российским журналистам заявил: "Если они захотят проверить объект, не имеющий ничего общего с ядерной безопасностью, в доступе будет отказано".
"При этом Россия пытается обвинить в обстрелах Украину. Именно тогда, когда сами же оккупанты и их приспешники не допускают экспертов Международного агентства по атомной энергии к проверке разрушений, скрывая таким образом показания своих преступлений", – говорится в сообщении "Энергоатома".
В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. В "Энергоатоме" считают, что Россия хочет переподключить ЗАЭС к российской энергосистеме.
Периметр вокруг станции заминирован, периодически на этих минах подрываются дикие животные, сообщали в "Энергоатоме".
Вечером 19-го и утром 20 ноября рядом и на территории Запорожской АЭС эксперты МАГАТЭ зафиксировали более десятка взрывов. По их данным, на площадке ЗАЭС были повреждены некоторые здания, системы и оборудование, но ни одно из повреждений "пока не имеет критического значения для ядерной безопасности и защиты".
Утром 20 ноября "Энергоатом" сообщил, что в результате многочисленных российских обстрелов зафиксировано по меньшей мере 12 прилетов на площадку оккупированной Запорожской АЭС.
Глава российской госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что на Запорожской АЭС есть риск атомной аварии.