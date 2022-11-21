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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне не дают МАГАТЭ проверить состояние ЗАЭС после обстрелов – "Энергоатом"

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Россияне не дают доступа к Запорожской АЭС
Россияне не дают доступа к Запорожской АЭС
Фото: EPA

Российские оккупанты ограничивают доступ МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию после обстрелов 19-го и 20 ноября. Об этом заявил оператор украинских АЭС "Энергоатом" в Telergram 21 ноября.

После предложения генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси провести оценку повреждений на Запорожской АЭС советник генерального директора "Росэнергоатома" Ренат Карча в комментарии российским журналистам заявил: "Если они захотят проверить объект, не имеющий ничего общего с ядерной безопасностью, в доступе будет отказано".

"При этом Россия пытается обвинить в обстрелах Украину. Именно тогда, когда сами же оккупанты и их приспешники не допускают экспертов Международного агентства по атомной энергии к проверке разрушений, скрывая таким образом показания своих преступлений", – говорится в сообщении "Энергоатома".

Контекст:

В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. В "Энергоатоме" считают, что Россия хочет переподключить ЗАЭС к российской энергосистеме.

Периметр вокруг станции заминирован, периодически на этих минах подрываются дикие животные, сообщали в "Энергоатоме".

Вечером 19-го и утром 20 ноября рядом и на территории Запорожской АЭС эксперты МАГАТЭ зафиксировали более десятка взрывов. По их данным, на площадке ЗАЭС были повреждены некоторые здания, системы и оборудование, но ни одно из повреждений "пока не имеет критического значения для ядерной безопасности и защиты".

Утром 20 ноября "Энергоатом" сообщил, что в результате многочисленных российских обстрелов зафиксировано по меньшей мере 12 прилетов на площадку оккупированной Запорожской АЭС.

Глава российской госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что на Запорожской АЭС есть риск атомной аварии.

Теги: Запорожская область, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, война России против Украины, российские оккупанты, ЗАЭС
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