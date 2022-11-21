Россияне не дают МАГАТЭ проверить состояние ЗАЭС после обстрелов – "Энергоатом"

После предложения генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси провести оценку повреждений на Запорожской АЭС советник генерального директора "Росэнергоатома" Ренат Карча в комментарии российским журналистам заявил: "Если они захотят проверить объект, не имеющий ничего общего с ядерной безопасностью, в доступе будет отказано".

"При этом Россия пытается обвинить в обстрелах Украину. Именно тогда, когда сами же оккупанты и их приспешники не допускают экспертов Международного агентства по атомной энергии к проверке разрушений, скрывая таким образом показания своих преступлений", – говорится в сообщении "Энергоатома".