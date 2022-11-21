В России заявили о риске атомной аварии на Запорожской АЭС

Россияне заявляют о сложной ситуации на оккупированной ими ЗАЭС Фото: EPA

По заявлению Лихачева, за выходные на станции было не менее 30 прилетов.

"Бьют по хранилищу отработанного ядерного топлива, по спецкорпусу, по транспортным магистралям, повреждены резервные дизель-генераторы", – сказал Лихачев.

При этом новую резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС, призывающую Россию вывести военных с Запорожской АЭС и "прекратить все действия" на украинских ядерных объектах, Лихачев охарактеризовал как "недопустимый и неадекватный документ".