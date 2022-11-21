В России заявили о риске атомной аварии на Запорожской АЭС

По заявлению Лихачева, за выходные на станции было не менее 30 прилетов.
"Бьют по хранилищу отработанного ядерного топлива, по спецкорпусу, по транспортным магистралям, повреждены резервные дизель-генераторы", – сказал Лихачев.
При этом новую резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС, призывающую Россию вывести военных с Запорожской АЭС и "прекратить все действия" на украинских ядерных объектах, Лихачев охарактеризовал как "недопустимый и неадекватный документ".
В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. В "Энергоатоме" считают, что Россия хочет переподключить ЗАЭС к российской энергосистеме.
Периметр вокруг станции заминирован, периодически на этих минах подрываются дикие животные, сообщали в "Энергоатоме".
Также сообщалось, что сотрудники станции подвергаются пыткам.
1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства.
Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Владимир Зеленский заявил, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".
22 октября представители стран "Большой семерки" по нераспространению ядерного оружия призвали Россию немедленно вернуть Украине полный контроль над атомной электростанцией.
Вечером 19 и утром 20 ноября рядом и на территории Запорожской АЭС эксперты МАГАТЭ зафиксировали более десятка взрывов. По их данным, на площадке ЗАЭС были повреждены некоторые здания, системы и оборудование, но ни одно из повреждений "пока не имеет критического значения для ядерной безопасности и защиты".
Утром 20 ноября украинский "Энергоатом" сообщил, что в результате многочисленных российских обстрелов зафиксировано по меньшей мере 12 прилетов на площадку оккупированной Запорожской АЭС.