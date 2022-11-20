В районе ЗАЭС зафиксировано более десятка взрывов, повреждено несколько зданий – МАГАТЭ

"Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на ЗАЭС, сообщили в штаб-квартиру агентства, что во время, как представляется, возобновившихся обстрелов вблизи и на территории крупнейшей в Европе АЭС утром по местному времени в течение короткого промежутка времени было слышно более десятка взрывов. Группа МАГАТЭ также могла видеть некоторые взрывы из своих окон", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на площадке ЗАЭС были повреждены некоторые здания, системы и оборудование, но ни одно из повреждений "пока не имеет критического значения для ядерной безопасности и защиты". Сообщений о пострадавших также не поступало.

"Эксперты МАГАТЭ находятся в тесном контакте с руководством площадки и будут продолжать оценивать ситуацию и сообщать о ней", – заявили в агентстве.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что раздавшиеся взрывы "резко прервали период относительного спокойствия на объекте" и еще раз подчеркнули настоятельную необходимость принятия мер по предотвращению ядерной аварии.

Он обратился к Украине и РФ с призывом как можно скорее согласовать и ввести в действие зону ядерной безопасности вокруг ЗАЭС.

"Я не сдамся, пока эта зона не станет реальностью. Как показывают продолжающиеся очевидные обстрелы, это необходимо больше, чем когда-либо", – сказал Гросси.