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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В районе ЗАЭС зафиксировано более десятка взрывов, повреждено несколько зданий – МАГАТЭ

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ЗАЭС снова обстреляли, предполагают в МАГАТЭ
ЗАЭС снова обстреляли, предполагают в МАГАТЭ
Фото: EPA

Вечером 19-го и утром 20 ноября рядом и на территории оккупированной россиянами Запорожской АЭС эксперты Международного агентства по атомной энергии зафиксировали более десятка взрывов. Об этом сообщается на сайте МАГАТЭ.

"Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на ЗАЭС, сообщили в штаб-квартиру агентства, что во время, как представляется, возобновившихся обстрелов вблизи и на территории крупнейшей в Европе АЭС утром по местному времени в течение короткого промежутка времени было слышно более десятка взрывов. Группа МАГАТЭ также могла видеть некоторые взрывы из своих окон", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на площадке ЗАЭС были повреждены некоторые здания, системы и оборудование, но ни одно из повреждений "пока не имеет критического значения для ядерной безопасности и защиты". Сообщений о пострадавших также не поступало.

"Эксперты МАГАТЭ находятся в тесном контакте с руководством площадки и будут продолжать оценивать ситуацию и сообщать о ней", – заявили в агентстве.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что раздавшиеся взрывы "резко прервали период относительного спокойствия на объекте" и еще раз подчеркнули настоятельную необходимость принятия мер по предотвращению ядерной аварии.

Он обратился к Украине и РФ с призывом как можно скорее согласовать и ввести в действие зону ядерной безопасности вокруг ЗАЭС.

"Я не сдамся, пока эта зона не станет реальностью. Как показывают продолжающиеся очевидные обстрелы, это необходимо больше, чем когда-либо", – сказал Гросси.

Контекст:

В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. В августе оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.

Периметр вокруг станции заминирован, периодически на этих минах подрываются дикие животные, сообщали в "Энергоатоме".

1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства.

Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Владимир Зеленский заявил, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

22 октября представители стран "Большой семерки" по нераспространению ядерного оружия призвали Россию немедленно вернуть Украине полный контроль над атомной электростанцией.

28 октября "Энергоатом" заявил, что из 6700 работников ЗАЭС, оставшихся в Энергодаре, около сотни пошли на сотрудничество с оккупационными властями, подписав контракты с "Росатомом". Подавляющее большинство из подписавших контракт с российской компанией согласились под давлением захватчиков.

2 ноября в результате российских обстрелов были повреждены две последние высоковольтные линии связи ЗАЭС с украинской энергосистемой, станция вновь была полностью обесточена. В "Энергоатоме" считают, что Россия хочет переподключить ЗАЭС к российской энергосистеме.

Теги: ядерная энергетика, атомная энергетика, АЭС, Запорожская АЭС, обстрелы, МАГАТЭ, война России против Украины, взрывы, электростанция, Рафаэль Гросси, ЗАЭС
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