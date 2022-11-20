Россияне все утро обстреливали ЗАЭС, более 12 попаданий в объекты инфраструктуры станции – "Энергоатом"

В "Энергоатоме" рассказали о повреждениях на ЗАЭС в результате российского обстрела Фото: EPA

"Российские военные все утро обстреливали ЗАЭС: более 12 попаданий в объекты инфраструктуры станции В результате повреждены эстакады связи со спецкорпусами, баки запаса химобессоленой воды, система продувки парогенераторов, вспомогательные системы одного из двух общестанционных дизелей и другое оборудование инфраструктуры станции", – говорится в сообщении.

Также зафиксировано три попадания в районе подстанции "Радуга". Сведения о повреждениях и разрушениях там еще выясняются.

"Характер и перечень поврежденного оборудования ЗАЭС свидетельствуют о том, что рашисты попали и вывели из строя именно ту инфраструктуру, которая была необходима для запуска энергоблоков 5 и 6 и возобновления производства электроэнергии Запорожской АЭС для нужд Украины", – подчеркнули в "Энергоатоме".

В компании отметили, что российские военные всячески пытались не дать украинскому персоналу станции запустить энергоблоки, которые "Энергоатом" решил запустить на минимально контролируемый уровень мощности для получения пара, который критически необходим в зимний период для обеспечения безопасности энергоблоков, персонала, населения и окружающей среды.

"Однако этого им оказалось недостаточно, и сегодня рашисты обстреляли и повредили именно то оборудование, отказ которого делает невозможным любые дальнейшие действия по запуску энергоблоков ЗАЭС", – добавили в "Энергоатоме".

Вечером 19-го и утром 20 ноября рядом и на территории Запорожской АЭС эксперты МАГАТЭ зафиксировали более десятка взрывов. По их данным, на площадке ЗАЭС были повреждены некоторые здания, системы и оборудование, но ни одно из повреждений "пока не имеет критического значения для ядерной безопасности и защиты".