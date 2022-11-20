ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне все утро обстреливали ЗАЭС, более 12 попаданий в объекты инфраструктуры станции – "Энергоатом"

В "Энергоатоме" рассказали о повреждениях на ЗАЭС в результате российского обстрела
В "Энергоатоме" рассказали о повреждениях на ЗАЭС в результате российского обстрела
Фото: EPA

Утром 20 ноября в результате многочисленных российских обстрелов зафиксировано по меньшей мере 12 прилетов на площадку оккупированной Запорожской АЭС. Об этом заявила пресс-служба "Энергоатома".

"Российские военные все утро обстреливали ЗАЭС: более 12 попаданий в объекты инфраструктуры станции В результате повреждены эстакады связи со спецкорпусами, баки запаса химобессоленой воды, система продувки парогенераторов, вспомогательные системы одного из двух общестанционных дизелей и другое оборудование инфраструктуры станции", – говорится в сообщении.

Также зафиксировано три попадания в районе подстанции "Радуга". Сведения о повреждениях и разрушениях там еще выясняются.

"Характер и перечень поврежденного оборудования ЗАЭС свидетельствуют о том, что рашисты попали и вывели из строя именно ту инфраструктуру, которая была необходима для запуска энергоблоков 5 и 6 и возобновления производства электроэнергии Запорожской АЭС для нужд Украины", – подчеркнули в "Энергоатоме".

В компании отметили, что российские военные всячески пытались не дать украинскому персоналу станции запустить энергоблоки, которые "Энергоатом" решил запустить на минимально контролируемый уровень мощности для получения пара, который критически необходим в зимний период для обеспечения безопасности энергоблоков, персонала, населения и окружающей среды.

"Однако этого им оказалось недостаточно, и сегодня рашисты обстреляли и повредили именно то оборудование, отказ которого делает невозможным любые дальнейшие действия по запуску энергоблоков ЗАЭС", – добавили в "Энергоатоме". 

Вечером 19-го и утром 20 ноября рядом и на территории Запорожской АЭС эксперты МАГАТЭ зафиксировали более десятка взрывов. По их данным, на площадке ЗАЭС были повреждены некоторые здания, системы и оборудование, но ни одно из повреждений "пока не имеет критического значения для ядерной безопасности и защиты". 

Контекст:

В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. В "Энергоатоме" считают, что Россия хочет переподключить ЗАЭС к российской энергосистеме.

Периметр вокруг станции заминирован, периодически на этих минах подрываются дикие животные, сообщали в "Энергоатоме".

1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства.

Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Владимир Зеленский заявил, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

22 октября представители стран "Большой семерки" по нераспространению ядерного оружия призвали Россию немедленно вернуть Украине полный контроль над атомной электростанцией.

Теги: АЭС, Энергоатом, Запорожская АЭС, обстрелы, война России против Украины, взрывы, инфраструктура, электростанция, российские военные, ЗАЭС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"В 300-й раз беременна". Каменских снялась в наряде, скрывающем фигуру
"В 300-й раз беременна". Каменских снялась в наряде, скрывающем фигуру
41-летний Кулеба показал воскресеный завтрак, который приготовил сам
41-летний Кулеба показал воскресеный завтрак, который приготовил сам
"Я ничего не успеваю". Жена Беднякова показала будни с грудным ребенком
"Я ничего не успеваю". Жена Беднякова показала будни с грудным ребенком
Жена Павлика показала, в кого ее сын-блондин
Жена Павлика показала, в кого ее сын-блондин
Шоптенко назвала лучший антидепрессант
Шоптенко назвала лучший антидепрессант
28-летняя внучка Байдена вышла замуж за 25-летнего юриста. Вечеринка состоялась в Белом доме. Свадебные фото
28-летняя внучка Байдена вышла замуж за 25-летнего юриста. Вечеринка состоялась в Белом доме. Свадебные фото
Умер 58-летний основатель рок-группы "Кому вниз" Степаненко
Умер 58-летний основатель рок-группы "Кому вниз" Степаненко
47-летний Арестович рассказал о 18-летней дочери Аэлите. Фото
47-летний Арестович рассказал о 18-летней дочери Аэлите. Фото
"Лучшая инвестиция в будущее". Молодожены купили для ВСУ авто за деньги, подаренные им на свадьбу
"Лучшая инвестиция в будущее". Молодожены купили для ВСУ авто за деньги, подаренные им на свадьбу
  "Очень вкусно". Простой рецепт приготовления цветной капусты по-испански. Видео
  "Очень вкусно". Простой рецепт приготовления цветной капусты по-испански. Видео
"Заявления на грани фола". Арестович рассказал, как Зеленский отреагировал на его намерение баллотироваться в президенты
"Заявления на грани фола". Арестович рассказал, как Зеленский отреагировал на его намерение баллотироваться в президенты
"Беременна", "В ожидании". Дорофеева после того, как ее новый бойфренд рассказал, почему ушел от второй жены, сделала новое заявление
"Беременна", "В ожидании". Дорофеева после того, как ее новый бойфренд рассказал, почему ушел от второй жены, сделала новое заявление
"Красота сила страшная". Жена Тигипко распахнула жакет и показала торс в прозрачном корсете
"Красота – сила страшная". Жена Тигипко распахнула жакет и показала торс в прозрачном корсете
Бабкин сообщил, что вернулся вместе с женой в Украину из Германии
Бабкин сообщил, что вернулся вместе с женой в Украину из Германии
"Знову розквітне Херсон, і люди – красиві та добрі люди тоді запанують у ньому". Серга выступил перед жителями освобожденного города. Видео
"Знову розквітне Херсон, і люди – красиві та добрі люди тоді запанують у ньому". Серга выступил перед жителями освобожденного города. Видео
  "Эта песня для меня как наслаждение". Kola презентовала авторскую композицию о расставании. Видео
  "Эта песня для меня – как наслаждение". Kola презентовала авторскую композицию о расставании. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Тут он мне передает записку: "Арбуза не будет". Зеленский рассказал, почему он так и не попробовал херсонский арбуз (324036)
2
"Заявления на грани фола". Арестович рассказал, как Зеленский отреагировал на его намерение баллотироваться в президенты (279774)
3
"Я очень себя виню". Жена Павлика озвучила диагноз их полуторагодовалого сына (232636)
4
"Они не спрашивали, можем мы или нет. Просто назвали дату и время". Сморигин рассказал о встрече с Лукашенко (177860)
5
"90 процентов показали себя, как трусы и никчемные черви". Анатолий Анатолич высказался о российском шоу-бизнесе (105845)
6
"Наташа, рад, что ты с нами". Лидер группы "Ногу свело!" отреагировал на высказывание Ветлицкой о своем новом антивоенном клипе (56902)
7
"Какая хорошенькая". 53-летняя Лопес показала, как выглядела в откровенных нарядах 20 лет назад (52285)
8
"Беременна", "В ожидании". Дорофеева после того, как ее новый бойфренд рассказал, почему ушел от второй жены, сделала новое заявление (51845)
 
 
 
 