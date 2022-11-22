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Обстрел ЗАЭС был серьезным, но ключевое оборудование станции не повреждено – МАГАТЭ

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По оценке МАГАТЭ, обстрел россиянами Запорожской АЭС 19 20 ноября был одним из самых серьезных за последние месяцы
По оценке МАГАТЭ, обстрел россиянами Запорожской АЭС 19–20 ноября был одним из самых серьезных за последние месяцы

Группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) оценила степень ущерба, причиненного российскими обстрелами 19-го и 20 ноября.

Об этом говорится в релизе МАГАТЭ, опубликованном вечером 21 ноября. 

Эксперты агентства "смогли подтвердить, что, несмотря на серьезность обстрела, ключевое оборудование осталось неповрежденным и нет никаких непосредственных опасений по поводу ядерной безопасности", пишет пресс-служба, ссылаясь на слова гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. 

По словам Гросси, станцию обследовали четыре эксперта МАГАТЭ. Обстрел 19–20 ноября был одним из самых серьезных "подобных инцидентов" на станции за последние месяцы. 

"Состояние шести реакторов стабильно, а целостность отработанного топлива, свежего топлива и радиоактивных отходов низкого, среднего и высокого уровней в соответствующих хранилищах подтверждена, заявила группа экспертов. Тем не менее эксперты МАГАТЭ по-прежнему отмечают широкомасштабные повреждения на всей площадке", – говорится в релизе. 

Гросси сказал, что это серьезный повод для беспокойства, но не упомянул, что за обстрелы ответственна Россия. 

"Группа экспертов зафиксировала повреждения резервуаров для хранения конденсата, которые вызвали нерадиоактивную утечку, несколько ударов по главной дороге вдоль реакторов станции, а также по железной дороге, выведенной из строя, осколочное повреждение трубопровода сжатого воздуха, два удара по крыше специального вспомогательного здания, незначительные видимые повреждения трубопровода для зарядки установок спринклеров, а также два удара в районе поста охраны", – добавили в МАГАТЭ. 

По информации агентства, персонал станции уже приступил к устранению некоторых повреждений и уборке территории.

Гросси в связи с обстрелами решил активизировать консультации по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС. 

Контекст:

В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. В "Энергоатоме" считают, что Россия хочет переподключить ЗАЭС к российской энергосистеме.

Периметр вокруг станции заминирован, периодически на этих минах подрываются дикие животные, сообщали в "Энергоатоме".

Вечером 19-го и утром 20 ноября рядом и на территории Запорожской АЭС эксперты МАГАТЭ зафиксировали более десятка взрывов. По их данным, на площадке ЗАЭС были повреждены некоторые здания, системы и оборудование, но ни одно из повреждений "пока не имеет критического значения для ядерной безопасности и защиты".

Утром 20 ноября "Энергоатом" сообщил, что в результате многочисленных российских обстрелов зафиксировано по меньшей мере 12 прилетов на площадку оккупированной Запорожской АЭС.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: АЭС, Запорожская АЭС, обстрелы, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, ЗАЭС
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