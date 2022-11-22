Обстрел ЗАЭС был серьезным, но ключевое оборудование станции не повреждено – МАГАТЭ

По оценке МАГАТЭ, обстрел россиянами Запорожской АЭС 19–20 ноября был одним из самых серьезных за последние месяцы

Об этом говорится в релизе МАГАТЭ, опубликованном вечером 21 ноября.

Эксперты агентства "смогли подтвердить, что, несмотря на серьезность обстрела, ключевое оборудование осталось неповрежденным и нет никаких непосредственных опасений по поводу ядерной безопасности", пишет пресс-служба, ссылаясь на слова гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

По словам Гросси, станцию обследовали четыре эксперта МАГАТЭ. Обстрел 19–20 ноября был одним из самых серьезных "подобных инцидентов" на станции за последние месяцы.

"Состояние шести реакторов стабильно, а целостность отработанного топлива, свежего топлива и радиоактивных отходов низкого, среднего и высокого уровней в соответствующих хранилищах подтверждена, заявила группа экспертов. Тем не менее эксперты МАГАТЭ по-прежнему отмечают широкомасштабные повреждения на всей площадке", – говорится в релизе.

Гросси сказал, что это серьезный повод для беспокойства, но не упомянул, что за обстрелы ответственна Россия.

"Группа экспертов зафиксировала повреждения резервуаров для хранения конденсата, которые вызвали нерадиоактивную утечку, несколько ударов по главной дороге вдоль реакторов станции, а также по железной дороге, выведенной из строя, осколочное повреждение трубопровода сжатого воздуха, два удара по крыше специального вспомогательного здания, незначительные видимые повреждения трубопровода для зарядки установок спринклеров, а также два удара в районе поста охраны", – добавили в МАГАТЭ.

По информации агентства, персонал станции уже приступил к устранению некоторых повреждений и уборке территории.

Гросси в связи с обстрелами решил активизировать консультации по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС.