Зеленский сообщил, что обсудил с Макроном реализацию нескольких пунктов украинской "формулы мира" по прекращению войны

Обращение Зеленского опубликовано в Facebook Офиса президента.
Глава государства отметил, что говорил с Макроном "фактически о реализации сразу нескольких пунктов нашей "формулы мира".
"А именно – о радиационной безопасности и ситуации на Запорожской атомной станции, а также об энергетической безопасности Украины и Европы, – указал Зеленский. – Работаем для того, чтобы обеспечить выполнение предписания МАГАТЭ о прекращении враждебной активности против украинских атомных объектов. И для этого чрезвычайно важна демилитаризация Запорожской атомной станции. Россия должна забрать оттуда всех своих боевиков и прекратить обстрелы станции".
Глава государства выразил благодарность Макрону за готовность поддержать защиту энергетических объектов Украины.
"Также делаем все, чтобы конференция по восстановлению Украины и реализации нашего Fast Recovery Plan, в которых Франция готова проявить лидерство, была максимально результативна", – резюмировал Зеленский.
Предыдущий разговор политиков состоялся 1 ноября. Макрон подтвердил Зеленскому готовность Франции помочь Украине в укреплении ПВО. Также речь шла о ситуации на Запорожской атомной электростанции.
Зеленский назвал этот разговор с Макроном "чрезвычайно важным и продуктивным". "Конкретные решения по усилению обороноспособности Украины. Конкретные инициативы по возобновлению разрушенной энергетической инфраструктуры. Спасибо, друг, за неослабевающую поддержку", – написал Зеленский по итогам беседы.
Накануне, 20 ноября, Зеленский отмечал, что украинская "формула мира" – "это формула мира для мира".
10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Об условиях, входящих в украинскую "формулу мира", Зеленский говорил на заседании Генассамблеи ООН 22 сентября и на саммите G20 15 ноября. Поначалу в ней было пять пунктов, теперь стало 10.
16 ноября Зеленский сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры с Украиной. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".