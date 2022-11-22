Зеленский сообщил, что обсудил с Макроном реализацию нескольких пунктов украинской "формулы мира" по прекращению войны

Обращение Зеленского опубликовано в Facebook Офиса президента.

Глава государства отметил, что говорил с Макроном "фактически о реализации сразу нескольких пунктов нашей "формулы мира".

"А именно – о радиационной безопасности и ситуации на Запорожской атомной станции, а также об энергетической безопасности Украины и Европы, – указал Зеленский. – Работаем для того, чтобы обеспечить выполнение предписания МАГАТЭ о прекращении враждебной активности против украинских атомных объектов. И для этого чрезвычайно важна демилитаризация Запорожской атомной станции. Россия должна забрать оттуда всех своих боевиков и прекратить обстрелы станции".

Глава государства выразил благодарность Макрону за готовность поддержать защиту энергетических объектов Украины.

"Также делаем все, чтобы конференция по восстановлению Украины и реализации нашего Fast Recovery Plan, в которых Франция готова проявить лидерство, была максимально результативна", – резюмировал Зеленский.

Предыдущий разговор политиков состоялся 1 ноября. Макрон подтвердил Зеленскому готовность Франции помочь Украине в укреплении ПВО. Также речь шла о ситуации на Запорожской атомной электростанции.

Зеленский назвал этот разговор с Макроном "чрезвычайно важным и продуктивным". "Конкретные решения по усилению обороноспособности Украины. Конкретные инициативы по возобновлению разрушенной энергетической инфраструктуры. Спасибо, друг, за неослабевающую поддержку", – написал Зеленский по итогам беседы.

Накануне, 20 ноября, Зеленский отмечал, что украинская "формула мира" – "это формула мира для мира".