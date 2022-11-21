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Зеленский обсудил с Макроном демилитаризацию ЗАЭС и обеспечение энергетической стабильности Украины

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Зеленский 21 ноября провел телефонный разговор с Макроном
Зеленский 21 ноября провел телефонный разговор с Макроном
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 21 ноября провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом Зеленский сообщил в Facebook.

"Информировал о ситуации на поле боя и на атомных станциях Украины. Указал на необходимость демилитаризации ЗАЭС. Также было рассмотрено сотрудничество по обеспечению энергетической стабильности Украины, в частности защиты системы от воздушных атак", – написал президент.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/pfbid02atWKW57psRK7uwYD6MCoz3g7euK6BRhsHD4L1Dqf7P1Npy2RX16wnewWNh1voe69l

Предыдущий разговор политиков состоялся 1 ноября. Макрон подтвердил Зеленскому готовность Франции помочь Украине в укреплении ПВО. Также речь шла о ситуации на Запорожской атомной электростанции.

Зеленский назвал этот разговор с Макроном "чрезвычайно важным и продуктивным". "Конкретные решения по усилению обороноспособности Украины. Конкретные инициативы по возобновлению разрушенной энергетической инфраструктуры. Спасибо, друг, за неослабевающую поддержку", – написал Зеленский по итогам беседы.

Контекст:

В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. В "Энергоатоме" считают, что Россия хочет переподключить ЗАЭС к российской энергосистеме.

Периметр вокруг станции заминирован, периодически на этих минах подрываются дикие животные, сообщали в "Энергоатоме".

Вечером 19-го и утром 20 ноября рядом и на территории Запорожской АЭС эксперты МАГАТЭ зафиксировали более десятка взрывов. По их данным, на площадке ЗАЭС были повреждены некоторые здания, системы и оборудование, но ни одно из повреждений "пока не имеет критического значения для ядерной безопасности и защиты".

Утром 20 ноября "Энергоатом" сообщил, что в результате многочисленных российских обстрелов зафиксировано по меньшей мере 12 прилетов на площадку оккупированной Запорожской АЭС.

Глава российской госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что на Запорожской АЭС есть риск атомной аварии.

В "Энергоатоме" сообщили 21 ноября, что россияне не дают МАГАТЭ проверить состояние ЗАЭС после обстрелов.

Теги: Украина, Франция, энергетика, переговоры, АЭС, Владимир Зеленский, демилитаризация, президент, безопасность, Эммануэль Макрон, инфраструктура, сотрудничество, ЗАЭС
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