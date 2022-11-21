Зеленский обсудил с Макроном демилитаризацию ЗАЭС и обеспечение энергетической стабильности Украины

Об этом Зеленский сообщил в Facebook.

"Информировал о ситуации на поле боя и на атомных станциях Украины. Указал на необходимость демилитаризации ЗАЭС. Также было рассмотрено сотрудничество по обеспечению энергетической стабильности Украины, в частности защиты системы от воздушных атак", – написал президент.

Предыдущий разговор политиков состоялся 1 ноября. Макрон подтвердил Зеленскому готовность Франции помочь Украине в укреплении ПВО. Также речь шла о ситуации на Запорожской атомной электростанции.

Зеленский назвал этот разговор с Макроном "чрезвычайно важным и продуктивным". "Конкретные решения по усилению обороноспособности Украины. Конкретные инициативы по возобновлению разрушенной энергетической инфраструктуры. Спасибо, друг, за неослабевающую поддержку", – написал Зеленский по итогам беседы.