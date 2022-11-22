Макрон призвал "сделать все" ради обеспечения безопасности ЗАЭС

Макрон: Необходимо сделать все, чтобы обеспечить безопасность и сохранность АЭС Фото: ЕРА

"После новых обстрелов на Запорожской атомной электростанции я повторяю: необходимо сделать все, чтобы обеспечить безопасность и сохранность АЭС. Мы обсуждали это сегодня с президентом Зеленским. Мы будем продолжать наши усилия", – заявил он.

Après de nouveaux tirs contre la centrale nucléaire de Zaporijia, je le redis : tout doit être fait pour préserver la sécurité et la sûreté des centrales. Nous en avons parlé aujourd'hui avec le Président Zelensky. Nous poursuivrons nos efforts. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 21, 2022

Как отмечали в Офисе президента Украины, безопасность ЗАЭС была одной из тем беседы двух лидеров. Также они говорили о восстановлении Украины и украинской "формуле мира".