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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Макрон призвал "сделать все" ради обеспечения безопасности ЗАЭС

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Макрон: Необходимо сделать все, чтобы обеспечить безопасность и сохранность АЭС
Макрон: Необходимо сделать все, чтобы обеспечить безопасность и сохранность АЭС
Фото: ЕРА

Президент Франции Эммануэль Макрон призывает обеспечить безопасность на Запорожской атомной электростанции. Об этом он написал в Twitter по итогам разговора с президентом Украины Владимиром Зеленский 21 ноября.

"После новых обстрелов на Запорожской атомной электростанции я повторяю: необходимо сделать все, чтобы обеспечить безопасность и сохранность АЭС. Мы обсуждали это сегодня с президентом Зеленским. Мы будем продолжать наши усилия", – заявил он. 

Как отмечали в Офисе президента Украины, безопасность ЗАЭС была одной из тем беседы двух лидеров. Также они говорили о восстановлении Украины и украинской "формуле мира". 

Контекст:

В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. В "Энергоатоме" считают, что Россия хочет переподключить ЗАЭС к российской энергосистеме.

Периметр вокруг станции заминирован, периодически на этих минах подрываются дикие животные, сообщали в "Энергоатоме".

Вечером 19-го и утром 20 ноября рядом и на территории Запорожской АЭС эксперты МАГАТЭ зафиксировали более десятка взрывов. По их данным, на площадке ЗАЭС были повреждены некоторые здания, системы и оборудование, но ни одно из повреждений "пока не имеет критического значения для ядерной безопасности и защиты".

Утром 20 ноября "Энергоатом" сообщил, что в результате многочисленных российских обстрелов зафиксировано по меньшей мере 12 прилетов на площадку оккупированной Запорожской АЭС.

Глава российской госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что на Запорожской АЭС есть риск атомной аварии.

В "Энергоатоме" сообщили 21 ноября, что россияне не дают МАГАТЭ проверить состояние ЗАЭС после обстрелов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Франция, АЭС, Запорожская АЭС, Владимир Зеленский, война России против Украины, Эммануэль Макрон, электростанция, ЗАЭС
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