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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гендиректор МАГАТЭ встретился в Стамбуле с главой "Росатома". Обсудили ЗАЭС

МАГАТЭ и российская делегация провели консультации в Стамбуле
МАГАТЭ и российская делегация провели консультации в Стамбуле
Фото: EPA

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встретился в Стамбуле с российской делегацией во главе с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым. Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ в Twitter 23 ноября.

Стороны провели консультации по операционным аспектам, которые связаны с безопасностью на украинской Запорожской атомной электростанции.

Также обсуждался вопрос, связанный со срочным созданием охранной зоны ядерной и физической безопасности вокруг ЗАЭС.

Контекст:

В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. В "Энергоатоме" считают, что Россия хочет переподключить ЗАЭС к российской энергосистеме.

Периметр вокруг станции заминирован, периодически на этих минах подрываются дикие животные, сообщали в "Энергоатоме".

Вечером 19-го и утром 20 ноября рядом и на территории Запорожской АЭС эксперты МАГАТЭ зафиксировали более десятка взрывов. По их данным, на площадке ЗАЭС были повреждены некоторые здания, системы и оборудование, но ни одно из повреждений "пока не имеет критического значения для ядерной безопасности и защиты".

Утром 20 ноября "Энергоатом" сообщил, что в результате многочисленных российских обстрелов зафиксировано по меньшей мере 12 прилетов на площадку оккупированной Запорожской АЭС.

Лихачев заявил, что на Запорожской АЭС есть риск атомной аварии.

В "Энергоатоме" сообщили 21 ноября, что россияне не дают МАГАТЭ проверить состояние ЗАЭС после обстрелов.

Теги: Россия, Украина, война, Стамбул, Росатом, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, война России против Украины, безопасность, охрана, Рафаэль Гросси, энергия, ЗАЭС
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