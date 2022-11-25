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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Худший сценарий – блэкаут по всей стране до недели. Forbes опубликовал три возможных варианта новых российских ударов, которые рассматривают власти Украины

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При следующих российских ракетных атаках блэкаут может продлиться от 12 часов до 7 дней такие варианты просчитывают украинские власти, по данным "Forbes Украина"
При следующих российских ракетных атаках блэкаут может продлиться от 12 часов до 7 дней – такие варианты просчитывают украинские власти, по данным "Forbes Украина"
Фото: depositphotos.com

В зависимости от того, каким будет следующий ракетный удар российских оккупантов по инфраструктуре Украины, свет может пропасть как в отдельных регионах страны, так и на всей ее территории на период от 12 часов до семи дней, пишет 24 ноября "Forbes Украина". В издании утверждают, что три варианта возможных блэкаутов рассматривает украинская власть.

Первый сценарий, по информации издания, описывает блэкаут на левобережье Украины. При таком сценарии Россия наносит ракетные удары по транзитным подстанциям, которые передают электроэнергию с запада на восток Украины и бьют по электростанциям на левобережье.

При таком развитии событий, пишет "Forbes Украина", без света на срок от 12 до 24 часов останутся Черниговская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская области, а также подконтрольные Украине части Харьковской, Донецкой и Луганской областей. Частично будут обесточены также Николаевская, Херсонская, Кировоградская, Черкасская и Киевская области вместе с левым берегом Киева.

Чтобы восстановить электроснабжение при таком варианте российской атаки, в течение 12−24 часов энергетики будут постепенно запускать электростанции от малых  к большим. Сначала заработают малые теплоэлектроцентрали и гидроэлектростанции, которые должны будут подать электроэнергию к большим теплоэлектростанциям.

"Компрессорные станции газотранспортной системы и местных облгазов будут запитаны автономно", – говорится в материале.

В первую очередь к электричеству после восстановления генерации будут подключены предприятия тепло- и водоснабжения, водоотвода, пишет издание.

Второй сценарий предполагает краткосрочный – продолжительностью до суток – блэкаут всей страны. Он может быть вызван серией одновременных массированных ударов оккупантов по электростанциям и подстанциям по всей стране, при которой Украина останется подключенной к европейской сети.

При таком сценарии вся подконтрольная территория Украины останется без света на 12−24 часа.

"Энергосистема Украины будет запитана от европейской. В течение двух часов должны быть запитаны атомные электростанции. Сначала свет будет появляться в отдельных регионах, постепенно объединяющихся в единую энергосистему", – таков план восстановления, который рассматривается в этом случае, сказано в материале.

Худший вариант развития событий – блэкаут на всей территории Украины (кроме временно оккупированных регионов) сроком до недели. Так случится, если оккупантам удастся нанести серию одновременных массированных атак по открытым распределительным устройствам атомных станций, а также по подстанциям, соединяющим украинскую энергосистему с европейской.

Указывается, что атомные станции могут "удержать" рабочий цикл и на одном энергоблоке каждая, имея 100−140 МВт вырабатываемой энергии на собственные нужды. Но при нанесении удара в непосредственной близости к АЭС с высокой вероятностью атомные станции будут остановлены, пишет "Forbеs Украина". При этом не будет возможности запитать их в течение двух часов, как во втором варианте блэкаута.

Чтобы восстановить генерацию и подачу электроэнергии после подобного удара, в первую очередь будет восстановлено соединение украинской и европейской энергосистем. Параллельно будет возобновляться питание малых гидроэлектростанций и теплоэлектроцентралей.

Электроэнергия будет приоритетно идти на нужды коммунальных служб и населения. До семи дней может потребоваться на возобновление питания атомных электростанций и только после этого электроэнергию получит промышленность, отмечает "Forbes Украина".

Контекст:

Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.

В результате обстрелов 23 ноября, по данным украинского МВД, погибли минимум 10 человек. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях.

Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.

К вечеру 24 ноября производители электроэнергии обеспечили около 50% потребностей украинцев, работала значительная часть ГЭС и ТЭС, набирали мощность атомные станции, проинформировала пресс-служба "Укрэнерго". К 11.00 25 ноября дефицит электроэнергии в Украине, по данным компании, сократился до 30% от потребности.

Теги: Россия, Украина, энергетика, промышленность, Укрэнерго, дефицит, атомная энергетика, электроэнергия, ТЭС, электроснабжение, ГЭС, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, удары, власть, инфраструктура, теплоснабжение, электростанция, энергосистема, российские оккупанты
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