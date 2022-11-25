Худший сценарий – блэкаут по всей стране до недели. Forbes опубликовал три возможных варианта новых российских ударов, которые рассматривают власти Украины

При следующих российских ракетных атаках блэкаут может продлиться от 12 часов до 7 дней – такие варианты просчитывают украинские власти, по данным "Forbes Украина" Фото: depositphotos.com

Первый сценарий, по информации издания, описывает блэкаут на левобережье Украины. При таком сценарии Россия наносит ракетные удары по транзитным подстанциям, которые передают электроэнергию с запада на восток Украины и бьют по электростанциям на левобережье.

При таком развитии событий, пишет "Forbes Украина", без света на срок от 12 до 24 часов останутся Черниговская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская области, а также подконтрольные Украине части Харьковской, Донецкой и Луганской областей. Частично будут обесточены также Николаевская, Херсонская, Кировоградская, Черкасская и Киевская области вместе с левым берегом Киева.

Чтобы восстановить электроснабжение при таком варианте российской атаки, в течение 12−24 часов энергетики будут постепенно запускать электростанции от малых к большим. Сначала заработают малые теплоэлектроцентрали и гидроэлектростанции, которые должны будут подать электроэнергию к большим теплоэлектростанциям.

"Компрессорные станции газотранспортной системы и местных облгазов будут запитаны автономно", – говорится в материале.

В первую очередь к электричеству после восстановления генерации будут подключены предприятия тепло- и водоснабжения, водоотвода, пишет издание.

Второй сценарий предполагает краткосрочный – продолжительностью до суток – блэкаут всей страны. Он может быть вызван серией одновременных массированных ударов оккупантов по электростанциям и подстанциям по всей стране, при которой Украина останется подключенной к европейской сети.

При таком сценарии вся подконтрольная территория Украины останется без света на 12−24 часа.

"Энергосистема Украины будет запитана от европейской. В течение двух часов должны быть запитаны атомные электростанции. Сначала свет будет появляться в отдельных регионах, постепенно объединяющихся в единую энергосистему", – таков план восстановления, который рассматривается в этом случае, сказано в материале.

Худший вариант развития событий – блэкаут на всей территории Украины (кроме временно оккупированных регионов) сроком до недели. Так случится, если оккупантам удастся нанести серию одновременных массированных атак по открытым распределительным устройствам атомных станций, а также по подстанциям, соединяющим украинскую энергосистему с европейской.

Указывается, что атомные станции могут "удержать" рабочий цикл и на одном энергоблоке каждая, имея 100−140 МВт вырабатываемой энергии на собственные нужды. Но при нанесении удара в непосредственной близости к АЭС с высокой вероятностью атомные станции будут остановлены, пишет "Forbеs Украина". При этом не будет возможности запитать их в течение двух часов, как во втором варианте блэкаута.

Чтобы восстановить генерацию и подачу электроэнергии после подобного удара, в первую очередь будет восстановлено соединение украинской и европейской энергосистем. Параллельно будет возобновляться питание малых гидроэлектростанций и теплоэлектроцентралей.

Электроэнергия будет приоритетно идти на нужды коммунальных служб и населения. До семи дней может потребоваться на возобновление питания атомных электростанций и только после этого электроэнергию получит промышленность, отмечает "Forbes Украина".