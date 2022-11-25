Рига закупила для Киева генераторы и тепловые пушки

Оборудование будут использовать в пунктах обогрева и на коммунальных предприятиях столицы Фото: Olexandr Mischenko / Telegram

Как пояснил посол, после того, как оккупанты в октябре активизировали обстрелы украинской энергосистемы, Рижский горсовет решил выделить из собственного бюджета €200 тыс. на закупку энергетического оборудования для города-побратима Риги – Киева, чтобы помочь пройти зимний период.

"После согласования срочных нужд с Киевским городским советом, руководством Риги был проведен тендер на закупку необходимого оборудования для обеспечения столицы теплом и электроэнергией. По результатам тендера латвийский благотворительный фондом Ziedot.lv приобрел 84 дизельных генератора мощностью от 5 до 100 кВа, а также 100 дизельных тепловых пушек мощностью 20-25 кВт", – рассказал Мищенко.

По его словам, энергетическое оборудование доставят в Киев уже в ближайшее время. Его собираются использовать в киевских пунктах обогрева, а также на коммунальных предприятиях города.

20 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украину ежедневно завозят около 8,5 тыс. генераторов.

23 ноября Европарламент объявил о начале кампании #GeneratorsofHope ("Генераторы надежды"), которая предполагает массовые поставки генераторов в Украину.