Рига закупила для Киева генераторы и тепловые пушки

Как пояснил посол, после того, как оккупанты в октябре активизировали обстрелы украинской энергосистемы, Рижский горсовет решил выделить из собственного бюджета €200 тыс. на закупку энергетического оборудования для города-побратима Риги – Киева, чтобы помочь пройти зимний период.
"После согласования срочных нужд с Киевским городским советом, руководством Риги был проведен тендер на закупку необходимого оборудования для обеспечения столицы теплом и электроэнергией. По результатам тендера латвийский благотворительный фондом Ziedot.lv приобрел 84 дизельных генератора мощностью от 5 до 100 кВа, а также 100 дизельных тепловых пушек мощностью 20-25 кВт", – рассказал Мищенко.
По его словам, энергетическое оборудование доставят в Киев уже в ближайшее время. Его собираются использовать в киевских пунктах обогрева, а также на коммунальных предприятиях города.
20 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украину ежедневно завозят около 8,5 тыс. генераторов.
23 ноября Европарламент объявил о начале кампании #GeneratorsofHope ("Генераторы надежды"), которая предполагает массовые поставки генераторов в Украину.
С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света.
По данным правительства на 18 ноября, c начала полномасштабной войны более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам. "Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", – прокомментировали слова Пескова в МИД Украины.
23 ноября Россия нанесла очередную массированную атаку. В энергосистеме Украины произошел блэкаут. Четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.
В Киеве, по данным мэра города Виталия Кличко на утро 25 ноября, без света оставалась половина столицы, без тепла – две трети. До стабилизации системы энергетики обещают давать электричество жителям по очереди на два-три часа.