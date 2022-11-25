Несмотря на блэкаут, во Львове за 30 часов провели девять трансплантаций органов – Минздрав

В украинских больницах сейчас используют генераторы и налобные фонарики Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

"Отсутствие света нас не остановит. Чуть больше чем за сутки трансплантологи пересадили два сердца, печень и шесть почек. Для этого работали команды из почти сотни специалистов", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Черкасском областном онкоцентре сделали две операции по пересадке почек. Обе трансплантации проходили почти одновременно в одной операционной. Больница работала на генераторах.

"Даже в регионах, где не восстановлено электроснабжение, врачи продолжают выполнять свою работу", – отметили в Минздраве.

23 ноября в Институте сердца в Киеве электричество исчезло во время оперирования ребенка. Директор Института сердца Борис Тодуров показал видео, как хирурги продолжают работу с помощью налобных осветителей.