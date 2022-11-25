Несмотря на блэкаут, во Львове за 30 часов провели девять трансплантаций органов – Минздрав

"Отсутствие света нас не остановит. Чуть больше чем за сутки трансплантологи пересадили два сердца, печень и шесть почек. Для этого работали команды из почти сотни специалистов", – говорится в сообщении.
Кроме того, в Черкасском областном онкоцентре сделали две операции по пересадке почек. Обе трансплантации проходили почти одновременно в одной операционной. Больница работала на генераторах.
"Даже в регионах, где не восстановлено электроснабжение, врачи продолжают выполнять свою работу", – отметили в Минздраве.
23 ноября в Институте сердца в Киеве электричество исчезло во время оперирования ребенка. Директор Института сердца Борис Тодуров показал видео, как хирурги продолжают работу с помощью налобных осветителей.
Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.
В результате обстрелов 23 ноября, по данным украинского МВД, погибли минимум 10 человек. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях.
Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.
К вечеру 24 ноября производители электроэнергии обеспечили около 50% потребностей украинцев, работала значительная часть ГЭС и ТЭС, набирали мощность атомные станции, проинформировала пресс-служба "Укрэнерго".
Энергосистема Украины уже прошла самый сложный этап после атаки 23 ноября, электроэнергия подана во все области, "Укрэнерго" планирует через один-два дня вернуть плановые графики отключений, заявили 25 ноября в "Укрэнерго".