Из Херсона эвакуируют пациентов больниц из-за российских обстрелов – ОВА

Детей из Херсонской областной клинической больницы перевезли в Николаев Фото most.ks.ua

"Из-за постоянных российских обстрелов проводим эвакуацию пациентов больниц из Херсона!" – написал Янушевич.

По его словам, детей, лечившихся в Херсонской областной клинической больнице, перевезли в Николаев, где они продолжат получать медицинскую помощь.

Пациенты Херсонского областного учреждения по оказанию психиатрической помощи также эвакуированы из города. 100 человек будут лечиться в Одессе, пока в Херсоне будут повторяться вражеские удары.

Глава ОВА не уточнил, эвакуируют ли пациентов из всех больниц или пока лишь некоторых.

"Напоминаю, все жители Херсона, желающие эвакуироваться в более безопасные области Украины, могут обращаться в Херсонскую ОВА", – отметил Янушевич.

Россияне системно обстреливают Херсон и другие населенные пункты региона с левого берега, так как хотят отомстить местным жителям, заявляли в ОП 21 ноября.

Вечером 24 ноября российские оккупанты накрыли жилой район Херсона огнем из артиллерии и РСЗО, сообщили в ОВА. Из-за обстрелов загорелась многоэтажка. Кроме того, снаряды попали на детскую площадку. К 23.17 было известно о семи погибших и 21 раненом.

По данным Офиса президента, за день 24 ноября в Херсонской области 11 мирных жителей погибли, 46 были ранены.