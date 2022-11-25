Из Херсона эвакуируют пациентов больниц из-за российских обстрелов – ОВА

"Из-за постоянных российских обстрелов проводим эвакуацию пациентов больниц из Херсона!" – написал Янушевич.
По его словам, детей, лечившихся в Херсонской областной клинической больнице, перевезли в Николаев, где они продолжат получать медицинскую помощь.
Пациенты Херсонского областного учреждения по оказанию психиатрической помощи также эвакуированы из города. 100 человек будут лечиться в Одессе, пока в Херсоне будут повторяться вражеские удары.
Глава ОВА не уточнил, эвакуируют ли пациентов из всех больниц или пока лишь некоторых.
"Напоминаю, все жители Херсона, желающие эвакуироваться в более безопасные области Украины, могут обращаться в Херсонскую ОВА", – отметил Янушевич.
Россияне системно обстреливают Херсон и другие населенные пункты региона с левого берега, так как хотят отомстить местным жителям, заявляли в ОП 21 ноября.
Вечером 24 ноября российские оккупанты накрыли жилой район Херсона огнем из артиллерии и РСЗО, сообщили в ОВА. Из-за обстрелов загорелась многоэтажка. Кроме того, снаряды попали на детскую площадку. К 23.17 было известно о семи погибших и 21 раненом.
По данным Офиса президента, за день 24 ноября в Херсонской области 11 мирных жителей погибли, 46 были ранены.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.
Операция по освобождению города длилась с начала сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.