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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из Херсона эвакуируют пациентов больниц из-за российских обстрелов – ОВА

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Детей из Херсонской областной клинической больницы перевезли в Николаев
Детей из Херсонской областной клинической больницы перевезли в Николаев
Фото most.ks.ua

В связи с постоянными российскими обстрелами пациенты больниц Херсона будут эвакуированы, сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич. Об этом он написал в Telegram 25 ноября.

"Из-за постоянных российских обстрелов проводим эвакуацию пациентов больниц из Херсона!" – написал Янушевич.

По его словам, детей, лечившихся в Херсонской областной клинической больнице, перевезли в Николаев, где они продолжат получать медицинскую помощь.

Пациенты Херсонского областного учреждения по оказанию психиатрической помощи также эвакуированы из города. 100 человек будут лечиться в Одессе, пока в Херсоне будут повторяться вражеские удары.

Глава ОВА не уточнил, эвакуируют ли пациентов из всех больниц или пока лишь некоторых. 

"Напоминаю, все жители Херсона, желающие эвакуироваться в более безопасные области Украины, могут обращаться в Херсонскую ОВА", – отметил Янушевич.

Россияне системно обстреливают Херсон и другие населенные пункты региона с левого берега, так как хотят отомстить местным жителям, заявляли в ОП 21 ноября.

Вечером 24 ноября российские оккупанты накрыли жилой район Херсона огнем из артиллерии и РСЗО, сообщили в ОВА. Из-за обстрелов загорелась многоэтажка. Кроме того, снаряды попали на детскую площадку. К 23.17 было известно о семи погибших и 21 раненом.

По данным Офиса президента, за день 24 ноября в Херсонской области 11 мирных жителей погибли, 46 были ранены

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Операция по освобождению города длилась с начала сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Теги: Одесса, Херсон, Николаев, эвакуация, больница, обстрелы, война России против Украины, больницы, Ярослав Янушевич
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