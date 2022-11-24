13-летний мальчик погиб из-за российских обстрелов в Херсонской области, еще один ребенок остался без руки – ОП

"Из-за вражеских обстрелов ночью 23 ноября в областной больнице от ранений скончался 13-летний мальчик. Также ранения получили еще два ребенка: один мальчик остался без руки, другой получил ранение живота", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Херсоне погиб мужчина в возрасте 73 лет.

По информации Генштаба ВСУ, враг задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов Херсона и населенных пунктов Антоновка, Берислав, Белозерка, Дудчаны, Днепровское, Качкаровка, Новоалександровка, Понятовка, Станислав, Токаревка, Широкая Балка.

"Идет восстановление освобожденной Херсонщины. В настоящее время в области восстановлено 57 базовых и три передвижные станции мобильной связи. Область работает над восстановлением электроснабжения. Поступает гуманитарная помощь", – добавили в ОП.

Россияне системно обстреливают Херсон и другие населенные пункты региона с левого берега, так как хотят отомстить местным, заявляли в ОП 21 ноября.