13-летний мальчик погиб из-за российских обстрелов в Херсонской области, еще один ребенок остался без руки – ОП

"Из-за вражеских обстрелов ночью 23 ноября в областной больнице от ранений скончался 13-летний мальчик. Также ранения получили еще два ребенка: один мальчик остался без руки, другой получил ранение живота", – говорится в сообщении.
Кроме того, в Херсоне погиб мужчина в возрасте 73 лет.
По информации Генштаба ВСУ, враг задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов Херсона и населенных пунктов Антоновка, Берислав, Белозерка, Дудчаны, Днепровское, Качкаровка, Новоалександровка, Понятовка, Станислав, Токаревка, Широкая Балка.
"Идет восстановление освобожденной Херсонщины. В настоящее время в области восстановлено 57 базовых и три передвижные станции мобильной связи. Область работает над восстановлением электроснабжения. Поступает гуманитарная помощь", – добавили в ОП.
Россияне системно обстреливают Херсон и другие населенные пункты региона с левого берега, так как хотят отомстить местным, заявляли в ОП 21 ноября.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.
Операция по освобождению города длилась с начала сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.