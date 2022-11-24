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ВОЙНА В УКРАИНЕ

13-летний мальчик погиб из-за российских обстрелов в Херсонской области, еще один ребенок остался без руки – ОП

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Оккупанты активно обстреливают освобожденные населенные пункты Херсонской области
Оккупанты активно обстреливают освобожденные населенные пункты Херсонской области
Фото: Юрій Соболевський / Telegram

Российские оккупанты продолжают обстреливать мирные населенные пункты Херсонской области, за сутки в области погибли подросток и пожилой мужчина. Об этом сообщил Офис президента Украины в сводке о ситуации в регионах, предоставленной СМИ, в том числе изданию "ГОРДОН".

"Из-за вражеских обстрелов ночью 23 ноября в областной больнице от ранений скончался 13-летний мальчик. Также ранения получили еще два ребенка: один мальчик остался без руки, другой получил ранение живота", – говорится в сообщении. 

Кроме того, в Херсоне погиб мужчина в возрасте 73 лет.

По информации Генштаба ВСУ, враг задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов Херсона и населенных пунктов Антоновка, Берислав, Белозерка, Дудчаны, Днепровское, Качкаровка, Новоалександровка, Понятовка, Станислав, Токаревка, Широкая Балка.

"Идет восстановление освобожденной Херсонщины. В настоящее время в области восстановлено 57 базовых и три передвижные станции мобильной связи. Область работает над восстановлением электроснабжения. Поступает гуманитарная помощь", – добавили в ОП. 

Россияне системно обстреливают Херсон и другие населенные пункты региона с левого берега, так как хотят отомстить местным, заявляли в ОП 21 ноября.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Операция по освобождению города длилась с начала сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Теги: Херсон, Херсонская область, раненые, дети, обстрелы, война России против Украины, ребенок, погибшие
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